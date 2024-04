Micro Localizzatore GPS Spia per Auto Mini GPS Tracker Monitor Tempo Reale Portatile Localizzatore GPS Bambini APP senza Abbonamento IP65 Impermeabile Magnete Integrato per Portafoglio Zaino Trovatore

57,98 €

Descrizione prodotto

Il piccolo ma potente mini localizzatore GPS conosce la posizione del tuo amante e della tua auto in qualsiasi momento!

Spesso non riesci a trovare qualcosa?

Ci sono inevitabilmente momenti nella vita in cui non riesci a trovare qualcosa, e trovarlo non è solo una perdita di tempo, ma anche il tuo umore diventa sgradevole.

Allora questo mini GPS penso possa aiutarti a risolvere questi problemi!

Posizionamento in Tempo Reale

La precisione di posizionamento GPS+AGPS+LBS può raggiungere i 5 metri, 10 secondi per aggiornare il posizionamento (il tempo di aggiornamento è regolabile) Puoi controllare la traiettoria storica degli ultimi 6 mesi sull’app.

Geofencing e Allarmi

È possibile impostare un intervallo geografico compreso tra 100 e 5000 m nell’APP, quando il dispositivo esce o entra in questo raggio di sicurezza, l’app emette un allarme.

L’APP può gestire vari allarmi: Allarme vibrazione, Allarme velocità eccessiva, Allarme batteria scarica, Allarme SMS.

Piccolo e Segreto

È di piccole dimensioni, ma è più funzionale di quanto l’occhio nudo possa vedere. Impermeabile IP67, potente magnete integrato, facile da installare, in grado di rilevare movimento, velocità, direzione, posizione, ecc. In tempo reale. Può sia nasconderlo che portarlo con te facilmente e con sicurezza.

cosa hai preso?

1 localizzatore GPS (esclusa sim card)

1 cavo di ricarica

1 manuale di istruzioni

Senza Abbonamento APP Scarica l’APP per gestire facilmente più dispositivi GPS

Devi solo acquistare una scheda SIM con rete 2G. Nessun costo di abbonamento, attiva chiamate e dati SMS e disabilita il PIN (circa 50 MB di dati al mese), imposta APN ed è facile da usare.

Il miglior regalo per la persona amata!

【Mini GPS Tracker】la dimensione è 55 mm * 36 mm * 21 mm. Peso: 58 g, batteria al litio ricaricabile da 1500 mAh, ideale per bambini e anziani in situazioni speciali. Può essere utilizzato anche per tracciare veicoli, bagagli, borse, ecc.

【Record di Posizionamento in Tempo Reale】 il mini localizzatore GPS con APP ha un sistema di localizzazione GPS professionale, in grado di visualizzare con precisione le informazioni sulla posizione di 5 m.L’app ti consente di scegliere liberamente il periodo di tempo per ottenere il percorso del localizzatore e può mantenerne 6 mesi di tracce storiche.

【E-recinzione e Allarme】se si imposta una geo-recinzione per impedire al dispositivo di spostarsi all’interno dell’area, se l’area viene violata, il dispositivo invierà un messaggio all’APP. Ad esempio la tua abitazione, se il localizzatore GPS esce di casa tua verrà avvisato tramite APP.

【Magnete Integrato e Impermeabile】il micro localizzatore GPS per auto mini GPS ha un potente magnete integrato. Il GPS può anche essere collegato al tuo veicolo, piccolo e furtivo. GPS impermeabile, non preoccuparti nei giorni di pioggia (non può essere immerso in acqua), l’APP ha più allarmi: allarme velocità eccessiva/allarme vibrazione/allarme viaggio/allarme batteria.

【Piattaforma e Servizio Gratuiti】Mini Localizzatore GPS, APP non necessita di abbonamento, magnete integrato, facile da installare, acquista una scheda SIM per il dispositivo (scheda SIM non inclusa) da utilizzare facilmente. Se il prodotto presenta problemi di qualità, forniamo un servizio di restituzione, non esitate a contattarci.