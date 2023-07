Meteo, ultima fiammata di Caronte: poi sarà Autunno per qualche giorno

Ancora caldo sull’Italia per l’anticiclone africano Caronte. Ma entro il prossimo weekend arriverà sulla Penisola il Ciclone Circe, che trasformerà l’Estate in Autunno per qualche giorno. Antonio Sanò, fondatore del sito www.iLMeteo.it, comunica che la giornata odierna trascorrerà all’insegna di un tempo stabile quasi ovunque, grazie ad una nuova pulsazione sul bacino del Mediterraneo dell’alta pressione di origine sub-tropicale.

Fino a tutta la giornata di mercoledì 2 agosto il meteo sarà contrassegnato da cieli in prevalenza sereni, fatta eccezione per qualche nube di passaggio e alcuni addensamenti più consistenti sulle regioni alpine e prealpine dove saranno sempre possibili isolati temporali specialmente nelle ore più calde.

Per quanto riguarda il caldo, un occhio di riguardo anche alle temperature, che riusciranno a salire nuovamente verso la soglia dei 40°C come nel caso della Sicilia. Ma il caldo si farà comunque sentire anche sul resto del Paese e sarà pure afoso specialmente sulle pianure del Nord e lungo i litorali.

Lo scenario però è destinato a cambiare rapidamente: tra giovedì 3 e venerdì 4, dal Nord Europa si farà sempre più evidente l’ingerenza di un vortice ciclonico destinato a creare un vero e proprio scompiglio sul fronte meteo. I primi segnali si noteranno sulle regioni del Nord anche se inizialmente ancora una volta sui rilievi, localmente su alcuni tratti dell’alta Valle Padana e sulla Liguria: a causa della tanta energia in gioco (umidità e calore nei bassi strati dell’atmosfera) e dei forti contrasti tra masse d’aria completamente diverse, si verrebbero a creare le condizioni ideali per lo sviluppo di

Entro il weekend il ciclone Circe farà irruzione sull’Italia a suon di temporali anche forti, che coinvolgeranno tante regioni provocando inoltre un deciso crollo delle temperature, anche nell’ordine di 10-12°C rispetto all’avvio di settimana, con il caldo costretto così nuovamente a battere in ritirata.

NEL DETTAGLIO

Lunedì 31 Luglio – Al Nord: soleggiato, acquazzoni pomeridiani sui rilievi alpini. Al Centro: bella giornata,isolati rovesci sui rilievi appenninici. Al Sud: bella giornata con temperature calde.

Martedì 1 agosto – Al Nord: isolati temporali su Alpi e Prealpi, soleggiato altrove. Al Centro: bel tempo ovunque. Al Sud: tutto sole e clima caldo

Mercoledì 2 – Al Nord: bel tempo prevalente, qualche rovescio in serata sulle Alpi occidentali. Al Centro: tutto sole. Al Sud: bella giornata con temperature in aumento.

TENDENZA: da giovedì forti temporali al Nord, poi verso le regioni centrali entro il weekend; sempre soleggiato e caldo al Sud.