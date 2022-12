Meta Quest Pro, il primo aggiornamento introduce uno specchio per avatar

Meta ha annunciato un update per il sistema operativo di Quest Pro. L’aggiornamento v47 è il primo dal lancio del visore e introduce alcune funzionalità che sfruttano le nuove capacità dell’hardware, tra cui l’acquisizione della realtà mista. Innanzi tutto, una funzione molto richiesta da tutti gli amanti del multi-tasking e della musica: riproduzione audio in background. Il modo più semplice per provarlo è quello di caricare il proprio servizio di streaming preferito nel browser: la funzione supporta l’audio di sottofondo da qualsiasi app del pannello 2D in qualsiasi esperienza VR.In precedenza, se si cercava di utilizzare la cattura con il Passthrough abilitato, qualsiasi azione di gioco veniva visualizzata su uno sfondo nero, ma ora è possibile mostrare esattamente ciò che si vede nel Meta Quest Pro. Basta premere il pulsante in-app per richiamare la barra delle azioni rapide, spostarsi su Fotocamera e toccare “Registra video” per iniziare a catturare.

Aggiunte le liste desideri condivisibili per app e software, e anche l’app mobile di Meta Quel si aggiorna. Gli amici VR sono ora in primo piano, in modo che sia semplice vedere quando sono online, cosa stanno facendo, inviare loro un messaggio o iniziare a giocare insieme. Meta sta aggiungendo un widget alla schermata iniziale che mostrerà la durata della batteria del visore e del controller e renderà più semplice che mai l’avvio di Casting, l’accesso e l’avvio delle app e l’utilizzo di importanti impostazioni del dispositivo. L’aggiornamento v47 rende più facile cambiare l’aspetto del vostro avatar, che si tratti di un cambio d’abito, di un taglio di capelli, di baffi sperimentali o di un volto completamente nuovo. Meta ha inserito uno specchio nell’ambiente di Horizon Home su Meta Quest 2 e Pro che vi permetterà di controllare rapidamente il vostro aspetto e di apportare modifiche al vostro avatar in tempo reale.