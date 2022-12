Oppo Band 2, nuovo smart watch con funzioni premium a 70 euro

Oppo ha annunciato la disponibilità in Italia dello smart watch Oppo Band 2, in vendita esclusivamente sul sito dell’azienda e a breve su Amazon. Band 2 è pensato per gli sportivi, dotato di un sensore di movimento a sei assi ad alta precisione e di sensori di frequenza cardiaca e ossigeno nel sangue, della nuova modalità tennis, capace di riconoscere diversi colpi di racchetta, e di nuove funzionalità di corsa, aggiornate per permettere un’esperienza di allenamento a 360° con monitoraggio della frequenza cardiaca, valutazione CRF, suggerimenti sulla velocità e 13 percorsi di corsa. Inoltre, permette di utilizzare fino a 100 modalità di allenamento. Durante il sonno Band 2 monitora il riposo, il risveglio, la durata del sonno e le varie fasi (sonno profondo e sonno leggero), il sonno REM (Rapid Eye Movement), il livello di ossigeno nel sangue nonché il rischio di russamento che, al risveglio, diventeranno consultabili attraverso un report. Altre funzioni per il benessere includono il monitoraggio della frequenza cardiaca, il monitoraggio e l’avviso dello stress in tempo reale e i promemoria per bere acqua. Lo smart watch, disponibile nella colorazione nera, costa 70 euro.