Mestre, autobus elettrico contro pilastro palazzo: 15 feriti

Un autobus elettrico del trasporto urbano di Mestre, dopo aver perso il controllo, ha impattato poco dopo le 21 contro il pilastro di un palazzo sull’altro lato della carreggiata. Ferito l’autista, 14 passeggeri contusi. Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco. Il bus elettrico è della stessa società, ‘La Linea’, di quello che il 3 ottobre scorso è precipitato dal viadotto della Vempa, provocando la morte di 21 persone.

Il sindaco di Venezia Luigi Brugnaro annuncia che “da subito sarà sospeso l’utilizzo di tutti gli autobus elettrici de ‘La Linea’ attualmente in esercizio nelle linee TPL del servizio urbano del Comune di Venezia”. In un post su X, Brugnaro scrive poi: “Grazie al personale sanitario prontamente intervenuto per i soccorsi, ai vigili del fuoco e alle forze dell’ordine che stanno seguendo le operazioni per la rimozione del bus, il controllo di staticità del palazzo colpito e la riapertura della strada. Ci sono una quindicina di feriti, fortunatamente non gravi”.