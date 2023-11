Mengoni non sarà l’unico a condurre Sanremo

Dopo Marco Mengoni, sul palco di Sanremo 2024 potremmo vedere anche lei: il nome che nessuno si aspettava.

Spuntano i primi nomi che svelano il segreto dei concorrenti (anche dei giovani) della prossima edizione di Sanremo. Ma dovremo aspettare ancora qualche settimana per sapere ufficialmente tutti i 26 nomi dei partecipanti, che saranno resi noti solo dal 1° dicembre. Stesso fermento anche per quanto riguarda il cast del Festival, che fino ad oggi aveva rivelato solo il nome di Marco Mengoni come co-conduttore.

Chi altro ci sarà al fianco di Amadeus?

Era stato lo stesso Amadeus ad annunciare il super ospite della prima serata di Sanremo 2024, durante la puntata di Viva Rai2! al fianco di Fiorello. Grande emozione per Marco Mengoni, che si ritroverà spesso sul palco dell’Ariston, ma non sarà l’unico ad affiancare il presentatore.

A lanciare la bomba è stato questa volta Fabrizio Corona, annunciando che i telespettatori potrebbero vedere un altro volto noto. Spunta il nome di Barbara D’Urso, che potrebbe essere una dei co-conduttori delle prossime serate del Festival, atteso dal 6 al 10 febbraio.

E’ stata la stessa regina della televisione fatta “col cuore” a confermare la notizia, seppur in maniera criptica. Durante un’intervista su RTL 102.5, la D’Urso ha dichiarato: “Io a Sanremo? Intanto mi metto a disposizione per il Festival di Napoli…”.

A Sanremo 2024 anche Totti e la Marcuzzi

Le sorprese non finiscono qui. Pare che Amadeus stia corteggiando anche un altro personaggio importante da invitare sul palco dell’Ariston, ovvero il campione Francesco Totti.

La partecipazione dell’ex capitano della Roma, al centro dei gossip per il suo divorzio con Ilary Blasi, sarebbe davvero un colpo di scena per il grande pubblico. Infine, a co-condurre una delle serate del Festival di Sanremo potrebbe essere anche Alessia Marcuzzi: ma chi vedremo davvero accanto ad Amadeus?