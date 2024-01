Maurizio Battista, ricoverata la moglie: "Embolia polmonare, salva per miracolo"

“Sono viva per miracolo”. E’ quanto ha scritto Alessandra Moretti, moglie 36enne del comico Maurizio Battista oggi su Instagram. “Ho avuto questa embolia polmonare a seguito di una trombosi venosa e questo ‘trombo’ così cortese si è stanziato nella mia arteria e noi ci stiamo muovendo per mandarlo via…ad ogni costo!”. “Ecco in questi casi non capisco se si è più sfortunati o fortunati, nel senso: chi stabilisce il confine tra le due cose?! Io sono pervasa da un’altalena di pensieri e emozioni passando dal ‘menomale che sono corsa a farmi controllare altrimenti sarei morta!’ al “ma come c… è possibile che proprio a me? Non bevo, non faccio stravizi, eppure…”. “Ho capito, però, che non serve chiedersi, torturarsi… Quando qualcosa accade bisogna già pensare al dopo, al come affrontarlo” conclude.

