Mattarella a PizzAut: "Dirmi che sono uno di voi è un complimento"

“Questo per me è un complimento, perché sono uno di voi”. Così il presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, si è rivolto ai ragazzi di PizzAut, che al termine del pranzo nel nuovo locale di Monza, gli hanno urlato ‘Presidente, uno di noi”. I ragazzi hanno regalato al capo dello Stato anche un grembiule rosso con la scritta ‘Mattarella uno di noi’, la stessa che campeggiava sulla torta tricolore con panna e fragole.

“Questo è un luogo non solo di esempio ma di normalità, perché si lavora come tutti fanno. Ogni persona ha il suo modo di esprimersi, di realizzarsi, di vivere una sensibilità, nessuno è uguale a un altro quindi significa che tutti devono avere la possibilità di potersi esprimere e realizzare”. Lo ha detto il presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, parlando ai ragazzi di PizzAut e al fondatore Nico Acampora, al termine del pranzo nel nuovo locale di Monza.

“Vorrei ringraziare Nico Acampora – ha detto Mattarella – perché quello che ha sognato e intuito l’ha ideato mentre tutti lo ritenevano impossibile e inverosimile, invece adesso è la realtà”. Nico Acampora, ha proseguito il Capo dello Stato, “ha creato tutto questo, vi ha dato la possibilità di esprimervi e avete dimostrato di essere bravissimi. Ed è una riconoscenza che intendo esprimere in modo sincero non solo a Nico ma anche a chi lo ha aiutato e a voi che avete dimostrato che cosa significa impegnarsi e lavorare insieme ed essere solidali”.

“È un piacere essere qui: la pizza era squisita, magnifica, buonissima e voi siete bravissimi, il modo di presentarla in tavola era ottimo. Io non ne sarei stato capace ne a farle ne a portarle in tavola quindi ho ammirato la vostra capacità, avete una professionalità di alto livello”. “Non mi stupisce – ha aggiunto Mattarella – che due ragazzi abbiano firmato poco fa un contratto a tempo indeterminato. Perché avete professionalità e vi realizzate lavorando in maniera eccellente”.

Il Capo dello Stato ha quindi ringraziato per essere stato invitato “all’inaugurazione di questo bellissimo e straordinario spazio, non solo funzionale ma davvero bello” facendo i “complimenti anche a chi lo ha realizzato”.