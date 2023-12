Massimiliano Varrese, Alfonso Signorini lo bacchetta in diretta: “Saresti da squalifica”

Massimiliano Varrese nel corso della puntata del Grande Fratello è stato messo al corrente da Alfonso Signorini delle polemiche che online circolano contro di lui, comprese le parole di Gessica Notaro.

Rivolgendosi poi direttamente a Massimiliano Varrese, Alfonso Signorini ha aggiunto:

“Le frasi che rivolgi a Beatrice appaiono insistenti e fastidiose. Il tema sul rapporto fra uomini e donne nel nostro paese c’è un’attenzione particolarissima, purtroppo per fatti di cronaca nera di femminicidi. […] L’opinione pubblica sta cambiando e il tema è al centro di dibattiti politici. Quando c’è un atteggiamento irritante nei confronti di una donna diventa un caso. Può sembrare esagerato ma in questo momento non lo è. A questo proposito voglio parlare con te di questo. Sei una brava persona e nessuno ti accusa di essere un violento, è una questione di atteggiamento che continui a portare avanti nonostante i miei richiami”.

Massimiliano Varrese, spiazzato, si è giustificato.

“Mi sono sempre messo in discussione, sono passionale, focoso e fisico, ma non è mia intenzione nuocere qualcuno. Posso avere dell’irruenza ma è fine a se stessa, non mi reputo una persona violenta. Non mi rendo conto di certe cose, probabilmente. Chiedo scusa a tutti, non c’è mai stata intenzione di denigrare Beatrice, chiedo scusa pure a lei. Sembro un Carabiniere, colpa della mia postura”.