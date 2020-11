Diego Armando Maradona, “in una carriera in cui non è mai mancato il dramma, si è dimostrato … un bugiardo, un imbroglione e un egomaniaco”. E’ l”omaggio’ che spicca in un articolo pubblicato dal Daily Telegraph dopo la morta di Diego Armando Maradona, scomparso all’età di 60 anni per un arresto cardiocircolatorio. L’articolo non passa inosservato nemmeno tra gli appassionati inglesi che, a Maradona, probabilmente non hanno mai perdonato il gol segnato con la ‘mano de dios’ nella sfida Argentina-Inghilterra valida per i quarti di finale dei Mondiali di Messico ’86, che la albiceleste avrebbe finito per vincere.

Fonte