Maneskin, anche Mick Jagger li incorona: le parole del cantante

Mick Jagger dei Rolling Stones incorona i Måneskin: la band romana è la migliore al mondo secondo la leggenda vivente del rock.

Strano, ma vero. La miglior band rock al mondo in questo momento è italiana. Una realtà che pochi anni, anche solo un paio, nessuno avrebbe mai potuto nemmeno immaginare, e che oggi è stata fotografata, con grande lucidità, da uno dei più grandi artisti della storia del rock: Mick Jagger dei Rolling Stones. Secondo il leader del gruppo inglese, in questo momento non c’è nessuno come i nostri Måneskin, né in Inghilterra, né negli USA.

Lo ha rivelato il frontman degli Stones in un’intervista pubblicata sul Corriere della Sera il 19 ottobre, alla vigilia dell’uscita del nuovo album della band britannica, Hackney Diamonds. Una vera e propria ‘benedizione’ da parte di Jagger, che ha potuto ammirare da vicino Damiano, Victoria, Thomas e Ethan quando due anni fa i quattro ragazzi romani ebbero l’onore di aprire un loro concerto a Las Vegas.

Mick Jagger incorona i Måneskin: nessuno come loro

Le parole dell’80enne artista britannico non sono un mero tentativo di arruffianare il pubblico italiano. Un personaggio come Jagger e una band come gli Stones non ne hanno minimamente bisogno. Il caro Mick, uomo che tra l’altro negli ultimi anni ha trascorso molto tempo in Italia, innamorandosi della Sicilia al punto da acquistare casa nella splendida isola, ha semplicemente detto la sua verità. Una verità condivisa e condivisibile.

Maneskin

Oggi nel mondo, e in particolare nella scena rock, non c’è altro gruppo giovane in grado di rappresentare un’intera generazione come fanno i nostri ragazzi. Ed è strano, inutile negarlo, considerando che l’Italia è sempre stato un paese di periferia in questo genere musicale.

Spiega Jagger: “Certo, oggi mi stupisce che la più grande rock band nel mondo sia italiana. Strano, no? L’Italia ha una tradizione musicale fantastica, ma non è certo conosciuta per le rock band. Abbiamo fatto uno show con loro, hanno avuto una risposta meravigliosa dal pubblico e sono andati benissimo. Sono la band dei ventenni di oggi, e tutti ci aspetteremmo che al loro posto ci fosse un gruppo inglese o americano“.

La replica dei Måneskin a Mick Jagger

Le parole dell’artista britannico hanno fatto ovviamente il giro del mondo, e non hanno certo lasciato indifferenti i quattro ragazzi romani, che hanno voluto replicare a modo loro. Mentre Damiano si è lasciato andare a un sarcastico, ma nemmeno troppo, “giusto per renderlo più chiaro“, Victoria ha semplicemente ringraziato “Daddy Mick” per le splendide parole, mentre Ethan e Thomas hanno condiviso un articolo con la sua intervista.

Nella stessa chiacchierata, tra l’altro, Jagger ha parlato anche della salute del genere musicale che più a lungo hanno cavalcato nella loro carriera, cercando di immaginare che futuro potrà avere: “Non so se il rock come forma di musica abbia un futuro, se durerà ancora a lungo o se vivrà in una forma fossilizzata, ma ci sono ancora dei ragazzi che prendono in mano una chitarra o suonano la batteria. Alla gente piacerà sempre suonare degli strumenti dal vivo, è più divertente rispetto a fare musica creata da macchine“. La speranza di tutti noi è che abbia ragione anche su questo.