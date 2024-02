Mahmood annuncia il suo primo concerto al Forum di Assago

Il trionfo dopo la sconfitta al Festival di Sanremo, con un evento imperdibile per i fan di Mahmood, già pronto per cantare a Milano.

Reduce dalla partecipazione alla 74esima edizione del Festival di Sanremo con il brano “Tuta gold”, adesso Mahmood ritorna su un altro palco per esibirsi con i suoi più grandi successi. Durante un’intervista, il cantante milanese ha annunciato un concerto che si terrà al Forum di Assago il prossimo autunno.

Gli esordi di Mahmood al Festival di Sanremo

Dopo aver vinto il Festival di Sanremo nel 2019 con il brano “Soldi” e nel 2022 con “Brividi” in coppia con Blanco, Mahmood ha continuato a riscuotere grande successo sia in Italia che all’estero. Il suo nuovo album “Nei letti degli altri”, che include il brano sanremese “Tuta gold” e “Cocktail d’amore”, è atteso per il 16 febbraio.

Contraddistinto dalla sua presenza scenica e dalle sue doti vocali, il cantante è noto però anche per il successo ottenuto nelle classifiche radiofoniche e di streaming. Sebbene il brano con cui ha partecipato a Sanremo 2024 non sia riuscito a trionfare – superato alla grande da Angelina Mango – Mahmood può comunque gioire per Tuta Gold: la canzone è la prima nella rotazione delle radio, seconda negli stream di Spotify, dove è l’unica canzone nella top50 Global.

Il prossimo concerto al Forum di Assago

Dopo l’emozionante esperienza che lo ha visto per la terza volta sul palco dell’Ariston, Mahmood è già impegnato in un tour europeo che si concluderà con due date al Fabrique di Milano, previste per il 17 e 18 maggio 2024. A sorprendere i fan però, è stato l’annuncio lanciato dallo stesso cantautore durante un’intervista a Rtl 102.5.

“La cosa di cui sono più entusiasta è una notizia che vi do in anteprima, qui a RTL 102.5, me l’hanno comunicata stamattina“, ha dichiarato in diretta Mahmood nei giorni scorsi. Dopo la serie di concerti in giro per l’Europa, si aggiunge una nuova data che vedrà l’artista per la prima volta al Forum d’Assago il 21 ottobre 2024.

Le prevendite per il live – prodotto da Friends and Partners – saranno disponibili a partire da martedì 13 febbraio alle ore 16:00. Info biglietti: www.ticketone.it e www.friendsandpartners.it.