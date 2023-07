Madonna, pronto il testamento: le volontà della popstar

Madonna ha fatto testamento. La popstar che qualche giorno fa aveva fatto sapere di essere “sulla via della guarigione”, pronta a tornare “il prima possibile più forte di prima”, a quanto rivela il tabloid britannico ‘The Sun’, seminando qualche dubbio tra i fan sulle sue reali condizioni di salute, avrebbe scritto le sue disposizioni testamentarie.

Ad aver spinto Madonna a prendere carta e penna per stilare le sue ultime volontà sarebbe stato il ricovero d’urgenza a fine giugno dopo un’infezione batterica. D’altra parte, ha riferito il manager, l’allarme relativo alla sua salute è stato alto e la preoccupazione alle stelle per la sua famiglia, che ha pensato che la sua ultima ora fosse arrivata.

In effetti Madonna era sfinita dalle prove di 12 ore al giorno per prepararsi al suo prossimo tour. Secondo quanto affermato dal Sun, Madonna avrebbe indicato di rifiutare la vendita di gadget economici che offuscherebbe la sua immagine. Si è anche opposta all’uso di ologrammi per futuri spettacoli post mortem. “Ha passato tutta la sua vita a tirare le fila e rimanere al passo con la cultura pop, non c’è modo che lasci che tutto quel duro lavoro si sporchi”, ha detto una fonte anonima a lei vicina al tabloid britannico.