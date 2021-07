Esattamente un mese fa Madame è finita al centro della bufera per aver detto che chi non compra i suoi album non dovrebbe disturbarla nei momenti di relax per chiederle una foto.

“Se non hai ascoltato il disco o se non hai preso il cd o il biglietto o se non sai di che parlo, se non hai fatto nulla per me non farmi alzare mentre mangio per una foto. Perché io sono Madame 24 h solo per chi mi usa per la musica, per il resto sono una scorbutica veneta 19 yo”.

Ieri la cantante di Marea è stata nuovamente criticata per delle stories in cui ha speso delle belle parole per gli uomini.

“Farò un elogio degli uomini per ringraziarli della loro bellezza, della loro fragilità, della loro forza, del loro amore. Purtroppo involontariamente possiamo maturare una sorta di timore per gli uomini. Il terrore, a volte, dei loro occhi, dei loro pensieri. Ma far di tutta l’erba un fascio è sempre stato lo sport dei superficiali. Gli uomini sono bellissimi. Viva gli uomini, viva i loro corpi, viva le loro anime, a presto”.

C’è chi in queste parole ha letto un elogio al patriarcato (ma davvero?), chi una sviolinata a dei privilegiati e su Twitter è scoppiato il solito putiferio. Ma è necessario far polemica per tutto su quel social? Quante energie sprecate.

Le critiche alle parole di Madame.

Madame tu potevi essere una donna bisessuale che parla delle donne della sessualità della discriminazione invece no hai scelto di fare la pick me girl ed elogiare i poveri uomini pikkoli ancyeli — Fra 🚬 Locatelli stan account (@epynefrina) July 30, 2021

madame oggi ci insegna a celebrare gli uomini , peccato che ci abbiano già pensato secoli di discriminazione e oppressione verso le donne pic.twitter.com/iNO7kWDQkS — sara²⁸ 🐍 (@riverrxad) July 29, 2021