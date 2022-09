Lulù e Clarissa Selassie debuttano nel mondo della musica

Le Princess Lulù e Clarissa Selassie, diventate famose al GFVip, sono pronte a debuttare nel mondo della musica con due singoli.

Grandi notizie per i fan di Lulù e Clarissa Selassie, due delle grandi protagoniste dell’ultima edizione del Grande Fratello Vip. Dopo aver conquistato il pubblico all’interno della casa più spiata d’Italia, diventando popolari anche tra chi prima non sapeva nemmeno della loro esistenza, le due Princess hanno annunciato il loro debutto nel mondo della musica. Non con un progetto congiunto, ma con due singoli separati in uscita nello stesso giorno.

Clarissa Selassie presenta il suo primo singolo

Il modo di presentare la loro prima volta nel mondo della musica è stato piuttosto diverso, come d’altronde diverse si sono rivelate in molte cose le due Selassie. Clarissa è stata ad esempio molto più esplicita, e con un post su Instagram ha presentato ufficialmente la sua prima canzone.

Microfono

“Dopo tanti mesi d’attesa e di tanto lavoro, posso finalmente annunciarvi che il mio primo singolo uscirà questo venerdì a mezzanotte“, ha scritto la Princess, invitando tutti i suoi fan a indovinare il titolo. Di seguito il suo post:

L’enigma di Lulù

Decisamente più enigmatica, invece, ha voluto essere Lulù, che ha invitato invece i suoi follower a indovinare la data di uscita del suo primo brano, non ricordando che nei giorni precedenti entrambe si erano lasciate sfuggire che le canzoni sarebbero state pubblicate nello stesso giorno.

Insomma, con due canzoni differenti le Princess hanno deciso di sfruttare la scia di successo ottenuta grazie alla partecipazione al Grande Fratello Vip per entrare con grande convinzione nel mondo della musica. E non per gioco, a quanto pare. Mentre Clarissa non avrebbe infatti in cantiere un progetto particolarmente ampio, sembra che Lulù abbia già pronto un album, di cui la canzone in arrivo dovrebbe essere solo il primo singolo estratto. Staremo a vedere.

Di seguito il suo post: