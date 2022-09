Maneskin, nuovo singolo in arrivo: l’annuncio su Instagram

I Måneskin annunciano l’arrivo di un nuovo singolo: il titolo dovrebbe essere The Loneliest. Ecco tutti i dettagli.

L’estate è finita e i Måneskin sono pronti a voltare pagina dopo aver girato il mondo negli ultimi mesi per il loro tour tra festival e grandi eventi di portata internazionale. A diversi mesi da Supermodel, il singolo che ancora accompagna gli spot di una nota compagnia telefonica, la band romana è pronta a lanciare una nuova canzone, il brano più adatto per accompagnare l’autunno. Scopriamo insieme tutti i dettagli sulla canzone in arrivo il 7 ottobre.

Nuovo singolo per i Måneskin

Non conosciamo ancora molti dettagli su questo nuovo singolo, ma sappiamo che verrà diffuso ufficialmente dal 7 ottobre. Ancora pochi giorni e ne sapremo di più, anche se iniziano a circolare i rumor sul possibile titolo.

Maneskin

Secondo quanto trapela, il brano dovrebbe intitolarsi The Lonliest. Un pezzo che già dalla presentazione, con una breve clip in cui le gocce di pioggia rigano un foglio di carta in cui è scritto il testo, sembra proporre un mood tipicamente malinconico e autunnale. Per i fan più appassionati è già possibile pre-salvare la canzone sulle principali piattaforme, e alcuni tra i fortunati potrebbero ricevere una litografia in edizione limitata con un gadget legato al brano.

Di seguito il post della band vincitrice dell’Eurovision 2021:

Nuovo album in arrivo per i Måneskin?

Negli ultimi mesi Damiano e compagni hanno lanciato prima un inedito, Supermodel, per poi promuovere il film Elvis di Baz Luhrmann con la cover di If I Can Dream. Al momento non si conoscono gli autori di quello che sarà il singolo della band che ci accompagnerà nei prossimi mesi, ma è probabile che possa far parte della tracklist di quello che dovrebbe essere il loro terzo album, a distanza di ormai due anni da Teatro d’ira – Vol. 1, il disco storico in cui è presente la loro celebre Zitti e buoni.