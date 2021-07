Love Island Italia è ufficialmente finito ed a distanza di un mese dal loro ingresso il pubblico ha potuto decretare la coppia vincitrice: si tratta di Wolf e Rebeca.

Wolf (vero nome Yevhen Halushka) è di Pisa, mentre Rebeca (al secolo Rebeca di Filippo) è di Roma. I due si sono uniti in coppia non appena il primo è entrato nella villa in qualità di Bombshell e da lì non si sono più lasciati. Solo l’ingresso di Marco ha fatto un po’ vacillare la coppia, ma era più un gioco di Rebeca per scaturire in Wolf una reazione, piuttosto che un reale interesse per l’altro.

La coppia vincitrice ha potuto pescare due carte: in una c’era un semplice cuore, dall’altra un bottino da 20 mila euro. A chi capitava quest’ultima busta spettava il compito di decidere se intascarsi tutti i soldi ed uscire da single oppure dividerli ed uscire da fidanzati. La busta è capitata al toscano che ha deciso di dividere il montepremi ed uscire dal gioco con Rebeca.

Love Island Italia, il podio

E se al primo posto si sono classificati Wolf e Rebeca, al secondo sono finiti Denis e Monica, seguiti da Antonino e Cristina.

