Lotta alle stragi del sabato sera, nel Lazio arriva una proposta di legge

Lotta alle stragi del sabato sera, nel Lazio spunta una proposta di legge. Nel 2021 si sono verificati nella regione, secondo l’Istat, 17.486 incidenti stradali che hanno causato la morte di 288 persone e il ferimento di altre 23.048. Incidenti che salgono rispetto all’anno precedente del 31.5%, così come le vittime in aumento del 10.3% e i feriti del 29.2%. Nel 2021 il costo dell’incidentalità stradale con lesioni alle persone è stimato in 16 miliardi e 400 milioni di euro per l’intero territorio nazionale (277 euro pro capite) e in circa 1,8 miliardi di euro (311,2 euro pro capite) per il Lazio; la Regione incide per il 10,9% sul totale nazionale. Roma in particolare, secondo uno studio Lumsa, è una delle città più pericolose d’Europa con 3 incidenti e 1,5 feriti all’ora, e in proporzione al numero di eventi in valore assoluto ci sono molti più morti che a Londra.

Numeri che fotografano una realtà drammatica, un fenomeno che va contrastato con un impegno sinergico e attività di prevenzione. Parte da qui l’iniziativa dei consiglieri regionali Alessio D’Amato e Marietta Tidei che hanno recentemente depositato alla Pisana la proposta di legge concernente ‘Disposizioni in materia di educazione alla sicurezza stradale e alla prevenzione degli incidenti. LazioStradeSicure’. “Gli incidenti stradali sono la prima causa di morte tra i giovani tra i 15 e i 29 anni. Con questa proposta di legge, presentata insieme alla collega Marietta Tidei, vogliamo intervenire proprio su questa fascia d’età dove si registra il peggioramento delle statistiche – spiega all’Adnkronos il consigliere della Regione Lazio e membro delle Commissioni Sanità, Bilancio e Giubileo 2025 Alessio D’Amato – Il sistema LazioStradeSicure prevede, infatti, la realizzazione di campagne di comunicazione da svolgere nelle scuole, corsi formativi per la guida sicura dedicati ai neopatentati e azioni mirate a prevenire e ridurre le stragi del sabato sera. L’obiettivo è creare una coscienza consapevole tra i ragazzi sui rischi di una guida pericolosa e non rispettosa del codice della strada. Bisogna capire che uno stile di guida sbagliato, l’eccessiva velocità, l’uso del cellulare alla guida, la superficialità con cui ci si pone al volante dopo aver consumato alcol o assunto stupefacenti, sono la prima causa degli incidenti stradali”.

Tra le novità anche un servizio navetta per un rientro a casa sicuro dei più giovani. “Con semplici azioni possiamo davvero salvare migliaia di vite umane. Per questo con LazioStradeScicure abbiamo pensato a una serie di interventi che vanno proprio in questa direzione. Sono previsti incentivi per l’attivazione di servizi-navetta tra le principali stazioni di trasporto pubblico verso i locali notturni e viceversa e buoni trasporto da utilizzare sui mezzi di trasporto convenzionati – sottolinea l’ex assessore alla Sanità del Lazio – Altrettanto importante è coinvolgere gli Enti locali per rafforzare il sistema di trasporto pubblico nelle ore notturne, in particolare durante il fine settimana. A Roma, ad esempio, sarebbe molto bello avere le linee metropolitane aperte 24 ore su 24 nei week-end. Questo per un rientro a casa sicuro per i nostri figli e più sereno per noi genitori”.

Un tema quello della sicurezza stradale anche all’attenzione del Governo. “Il Consiglio Europeo per la Sicurezza dei Trasporti ha in più occasioni evidenziato differenze importanti in riferimento ai controlli stradali e alle sanzioni elevate nei diversi Paesi europei. In Italia, ad esempio, ed è uno dei dati più bassi d’Europa, solo 1 passeggero su 10 dei sedili posteriori indossa la cintura di sicurezza, mentre in Germania si arriva al 99%. Da questo punto di vista maggiori controlli e un Codice della strada in linea con gli standard europei possono sicuramente ridurre il numero di incidenti e salvare vite – commenta D’Amato – Ma l’obiettivo della nostra proposta di legge, anche perché l’ambito di competenza è diverso, non è punire, ma proteggere i nostri ragazzi, aumentando il senso di responsabilità alla guida, nel rispetto di sé stessi e degli altri”.

Secondo D’Amato non c’è tempo da perdere, bisogna calendarizzare velocemente la proposta ‘LazioStradeSicure’ auspicando che su di essa “ci possa essere la più ampia convergenza possibile da parte di tutte le forze politiche presenti in Consiglio e che si possa discutere quanto prima in aula. In questo modo potremmo rendere operativi strumenti fondamentali come l’Osservatorio regionale per l’educazione e la sicurezza stradale, quale organismo di supporto tecnico-consultivo della Giunta regionale proprio in relazione alle funzioni di programmazione e valutazione degli interventi regionali, anche e soprattutto in vista del Giubileo”.

Secondo il consigliere regionale Cosmo Mitrano (Fi), presidente della Commissione Mobilità e Trasporti alla Pisana, “il tema della sicurezza stradale a Roma e in Regione Lazio è certamente centrale. Sensibilizzare i cittadini all’educazione stradale, al rispetto delle norme stradali, è molto importante e come istituzione regionale abbiamo il dovere di fare la nostra parte”. Mitrano ritiene che “sia corretto punire maggiormente chi non rispetta le regole, chi mette a rischio l’incolumità altrui con i suoi comportamenti irresponsabili, e a volte illegali, ad esempio facendo uso di alcol o droghe alla guida. È necessario intervenire nei confronti di chi, altrettanto irresponsabilmente, si distrae alla guida utilizzando il cellulare. E poi lavorare, in modo costruttivo, alla realizzazione di campagne di sensibilizzazione, a partire dalle scuole, che possano incentivare i cittadini alle buone pratiche”.

“Quello della sicurezza stradale è un tema estremamente attuale, purtroppo sono numerosi i casi di cronaca che leggiamo quotidianamente. Il rapporto prodotto dall’Università Lumsa, pubblicato oggi, rivela che a Roma sul fronte incidenti vi è una vera e propria emergenza. Il tal senso – aggiunge Mitrano -, come consigliere regionale, come presidente della Commissione Trasporti e soprattutto come cittadino, ritengo sia doveroso ragionare tutti insieme, maggioranza e opposizione, per arrivare ad avere una legge che tuteli maggiormente i nostri cittadini e che promuova il rispetto del codice della strada”.