Caldo record, aria condizionata 'vietata' in auto: cosa dice il codice

Nei giorni di caldo record in Italia, usare in modo scorretto l’aria condizionata in auto può portare ad una multa. Lo prevede il codice della strada, che sanziona comportamenti non a norma. In sostanza, anche nelle città da bollino rosso per l’anticiclone africano, non si può azionare l’impianto con la macchina ferma. Secondo l’articolo 157, comma 7.bis, “è fatto divieto di tenere il motore acceso, durante la sosta del veicolo, allo scopo di mantenere in funzione l’impianto di condizionamento d’aria nel veicolo stesso; dalla violazione consegue la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da 223 a 444 euro”. Ovviamente, nessuna limitazione per l’utilizzo dell’aria condizionata con il veicolo in marcia.