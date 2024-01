Lorenzo Biagiarelli assente a E' sempre mezzogiorno: l'annuncio di Antonella Clerici

Lorenzo Biagiarelli, compagno di Selvaggia Lucarelli, assente oggi alla trasmissione E’ sempre mezzogiorno. E’ Antonella Clerici, conduttrice del programma di Raiuno, a spiegare l’assenza dell’autore di ‘Ho mangiato troppa carne’. “Non c’è Lorenzo: sapete che è stato coinvolto in questo fatto di cronaca di cui tutti parlano. Ha deciso di stare a casa in questo momento e sarà con noi nei prossimi giorni”, le parole di Antonella Clerici, in riferimento alla vicenda della morte di Giovanna Pedretti.

La ristoratrice di Sant’Angelo Lodigiano, titolare della pizzeria Le Vignole, negli ultimi giorni era salita alla ribalta per la risposta perentoria alla recensione omofoba di un cliente, che si era lamentato per la presenza di una coppia gay e di un disabile nel locale. La recensione, ora dopo ora, è stata giudicata sospetta da un numero crescente di utenti.

Biagiarelli è stato tra i primi a cimentarsi in un’opera di debunking, soffermandosi in particolare su alcuni aspetti tecnici della recensione, irreperibile online. “Insomma, siamo sicuri che questo screenshot sia autentico? In ogni caso, nulla gli ha impedito di diventare una notizia, di occupare le homepage di tutti i quotidiani online, di scatenare un’ondata di solidarietà umana verso una pizzeria che, a quanto pare, offre iniziative benefiche a favore di persone con disabilità. Eppure a me dà fastidio. Se lo screen fosse davvero falso (magari se siete esperti in materia fatemelo sapere), ci troveremmo di fronte a parecchie implicazioni scomode. Non solo l’utilizzo di abilismo e omofobia come leva di marketing, ma anche l’inesistente controllo della veridicità del materiale digitale da parte della stampa”, ha scritto Biagiarelli.

Nel tardo pomeriggio di sabato, Biagiarelli ha pubblicato un altro post in cui ha reso nota, per sommi capi, la conversazione telefonica con Giovanna Pedretti. “Ho chiamato la titolare della pizzeria della recensione omofoba e abilista, visto che ha appena dichiarato a una giornalista che la sua recensione è vera e che non si aspettava ‘tutta questa cattiveria’. Non si capisce quale cattiveria, visto che ha tutta la stampa e le tv che la osannano e solo due o tre stronzi hanno provato a sollevare dei legittimi dubbi sulla storia, ma va bene così”, ha scritto Biagiarelli prima di riassumere la conversazione durata 6 minuti.

“Per me finisce qui, a meno che non mi convochino i carabinieri. Finisce qui anche per umana pietà per la signora e per la sua attività, vittima un po’ del proprio goffo tentativo di ribalta ma soprattutto di chi ha trasformato una piccola storia dalla dubbia veridicità in un caso nazionale”, la conclusione del post.