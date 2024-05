“L’ho fatto per lei” Le nuove dichiarazioni del marito di Siu portano ad una svolta nel caso: cosa ha rivelato

Al momento Maldonato risulta fermato solo per ipotesi di maltrattamenti sull’influencer Siu e non per tentato omicidio

Bisognerà continuare a indagare su quanto accaduto all’influencer Siu nella sua casa, con suo marito, Jonathan Maldonato. “Ho mentito per lei, mi aveva chiesto di dire che era caduta perché temeva di un nuovo ricovero in psichiatria,” avrebbe dichiarato l’uomo al Gip, parlando proprio della moglie. Alcune cose, però, non tornano.

L’influencer trentenne Soukaina El Basri, conosciuta appunto come Siu, è stata ricoverata in condizioni critiche dopo essere stata trovata con una ferita al petto. L’origine probabilmente un colpo profondo con un’arma da taglio, un coltello, una lama di qualche tipo probabilmente. Maldonato aveva chiamato i soccorsi quel giorno, il 16 maggio, dicendo al 118 che sua moglie si era ferita cadendo e colpendo il torace contro uno spigolo.

Siu aveva inizialmente confermato la strampalata versione ai soccorritori prima di entrare in coma e di essere ricoverata in terapia intensiva. Tuttavia, la gravità della ferita aveva destato sospetti, portando Maldonato a ritrattare, per questo ha parlato in un interrogatorio di un gesto autoinflitto da parte di Siu.

Maldonato ha raccontato al Gip che Siu si era arrabbiata per aver visto le loro bambine con calze sporche, dicendogli: “Fai schifo, vergognati, le mandi in giro come zingare”. Dopo un ceffone e un barattolo di olio lanciato contro di lui, Maldonato si era spostato in un’altra stanza, poi uno strano rumore. L’uomo ha trovato Siu con in mano un oggetto appuntito, coltello (presumibilmente) che però non è stato trovato. Ha dichiarato Maldonato:

Da quando si è ferita a quando sono intervenuto saranno passati pochi secondi. Quando sono entrato mia moglie era in piedi con le mani congiunte all’altezza della testa. Quando sono arrivato ha alzato le mani verso l’alto perché cercavo di toglierle quello che aveva in mano, non sapevo cosa avesse. […] L’unica cazzata che ho fatto è dire alla pm la versione che mi ha detto mia moglie.

Anche se la sua ricostruzione appare a tratti confusa, il Gip ha trovato elementi che la supportano, come il racconto di Siu ai soccorsi. Il comportamento di Siu appare coerente con il timore di un nuovo ricovero in psichiatria. Al momento, quindi, Maldonato risulta fermato solo per maltrattamenti e non per tentato omicidio. Per questo è stato scarcerato.

In passato, Siu aveva già compiuto gesti autolesionistici e aveva subìto ricoveri, anche se si tratta di episodi risalenti a diversi anni fa. L’anno scorso, però, Siu aveva denunciato Maldonato per maltrattamenti, senza menzionare violenza fisica. Maldonato da parte sua sostiene che la moglie non sa gestire la rabbia e ha comportamenti aggressivi. Di sicuro c’è all’interno della relazione una condotta problematica da parte di entrambi, specialmente della donna e delle sue tendenze autolesionistiche.