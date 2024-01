Letizia sbotta al GF dopo una scoperta su Beatrice: “Faccio un disastro!”

Altro giorno, altra polemica su Beatrice Luzzi al Grande Fratello (ormai è la sua edizione, c’è poco da fare). Giuseppe Garibaldi stamani si è avvicinato a Letizia Petris e le ha fatto una confessione proprio sull’attrice: “Stamattina qualcuno ha fatto una richiesta davanti alle telecamere. Io ora lo dico perché comunque tu sei mie amica e mi posso permettere di dirtelo. Ha chiesto di far uscire Paolo o Anita. Io sono arrivato in cucina e ho sentito. Io sono entrato e ho sentito la parola ‘Paolo’. Ho chiesto agli altri due presenti cosa fosse successo di preciso. C’erano tizio e caio e ho detto ‘come mai ha nominato Paolo?’. Ho visto le loro facce e ho capito. Poi mi hanno confermato che lei ha fatto la richiesta di far uscire lui o Anita“.

Giuseppe riporta a letizia che Bea stamattina ha detto di voler fuori o Paolo o Anita Letizia “se esce uno dei due, uscirà una parte di me che volevo tenere nascosta” Giuseppe nel frattempo fa di tutto per non dire il nome di Beatrice “quella persona, lei”#GrandeFratello pic.twitter.com/iZTOfzScey — Cristiana (@Cristia44732265) January 15, 2024

La reazione di Letizia alle rivelazioni di Giuseppe.

Letizia ha risposto all’amico minacciando di fare un disastro se uscirà uno tra Paolo e Anita: “Ragazzi io ve lo dico. Se esce uno tra Anita e Paul vedrete per la prima volta in questo Grande Fratello la mia personalità che non volevo far uscire. Ve lo dico, preparatevi. Faccio un disastro. Dopo una cosa del genere io faccio il disastro. […] C’hanno ragione le Paoleti, devo aprire gli occhi, le mie Paoleti hanno sempre ragione. Io lo sapevo che le Paoleti non sbagliavano mai“.

Nel dubbio corro a dare un voto a tutti tranne che ad Anita e Paolo, nella speranza di vedere la versione Hulk della Petris che ‘fa disastri’.



NICOLE HA DETTO CHE IL 7 GIUGNO LETIZIA L’HA PRESA A SCHIAFFI 💀 #GrandeFratello pic.twitter.com/2LbhjwJVKe — 🇵🇸 Bea 66% (@bougiefemmenoir) November 20, 2023

Secondo i sondaggi sulle fanpage del Grande Fratello, i concorrenti più a rischio in questo televoto sono: Rosanna Fratello, Federico Massaro, Monia La Ferrera e Paolo Masella.