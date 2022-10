le migliori per una playlist emozionante

Le più belle canzoni d’amore rock: i brani da dedicare a una persona speciale amante di questo genere musicale.

Le canzoni d’amore sono un pilastro della musica rock, dalle ballate più antiche e delicate a quelle più dure e strazianti, perfette per i cuori infranti. Canzoni che evocano potenti emozioni e che si adattano a moltissime persone. Alcune di queste sono diventate dei classici della storia del rock, altre sono meno famose ma restano comunque dei brani speciali per tantissime persone in tutto il mondo. Se hai voglia di scoprirne alcune delle migliori in assoluto, ecco una selezione davvero emozionante.

Le più belle canzoni d’amore della storia del rock

Partiamo da Can’t Help Falling in Love di Elvis Presley. Questa canzone è un vero classico, e rappresenta una delle canzoni più amate da del re del rock. Un brano delicatissimo, molto più vicino alle ballate pop che alle ballate rock, ma che non può non far battere il cuore.

Elvis Presley

C’è poi Iris dei Goo Goo Dolls, una delle più popolari canzoni d’amore degli anni Duemila, arricchita da versi molto toccanti e da un ritmo che l’ha trasformata in un vero instant classic.

E torniamo indietro nel tempo con She Loves You dei Beatles. I Fab Four hanno scritto e pubblicato tantissime canzoni d’amore straordinarie, ma tra queste non si può non citare anche questa, che tra l’altro è stata anche uno dei primi singoli della loro storia.

Se parliamo di Beatles, non possiamo però non citare anche i Rolling Stones, che hanno scritto molte canzoni in grado di riscaldare il cuore, come Wild Horses.

Le migliori canzoni d’amore metal

Le canzoni d’amore metal sono spesso viste come rappresentazione di relazioni e aspetti diversi dell’amore. Possono essere brani sulle meravigliose prime fasi di una relazione, o sul profondo e appassionato amore condiviso tra due persone, o ancora sul dolore devastante di una rottura. Se stai cercando alcune delle migliori, possiamo partire da Love Bites dei Def Leppard, classico hard rock basato tutto sulle chitarre della storica band britannica.

Proseguiamo con You Shook Me All Night Long degli AC/DC. Questa classica canzone è tutta incentrata su una notte di sesso caldo e appassionato. È la canzone perfetta per farti entrare nel mood per qualche relazione bollente.

Se non vuoi rifugiarti sul classico Nothing Else Matters dei Metallica, puoi puntare un altro brano leggendario: November Rain dei Guns N’ Roses. Questa canzone è una lenta ballad perfetta per quei momenti speciali con la tua amata. È una bellissima canzone che ti farà sciogliere il cuore.