le date italiane del gruppo

I Simply Red iniziano il loro tour mondiale: nel calendario sono presenti anche cinque concerti italiani. Ecco dove potremo vederli dal vivo.

Il gruppo soul-pop inglese dei Simply Red parte in giro per il mondo con il nuovo tour che toccherà anche l’Italia. La band si esibirà per ben cinque date nel 202. Ecco tutti gli appuntamenti previsti in giro per il globo e dove acquistare i biglietti per l’evento.

Simply Red concerti 2023: tour mondiale e tappe italiane

Mick Hucknall e la sua band inizieranno un nuovo tour mondiale, che toccherà anche il nostro paese. A distanza di tre anni dal loro ultimo album Blue Eyed Soul, infatti, la band è pronta a riportare in giro la propria grande musica. Il gruppo eseguirà i suoi successi classici come Stars, Hold Back The Years, Fairground e molti altri, insieme a tracce nuove di zecca. I biglietti per il tour sono in vendita su TicketOne.

Di seguito il calendario:

– 27 giugno alla Cattedrale di Trani

– 28 giugno allo Sferisterio di Macerata

– 1° luglio in Piazza Napoleone a Lucca

– 3 luglio in piazza degli scacchi a Marostica (Vicenza)

– 4 luglio al Sonic Park di Stupinigi (Torino)

Simply Red, Blu Eyed Soul: qualche informazione sull’album

Blu Eyed Soul è composto da dieci tracce scritte da Mick Hucknall e prodotte dal collaboratore di lunga data Andy Wright. “Volevo spingere un po’ più forte la mia voce, sfidarla un po’, darmi qualcosa per cui cantare davvero“, ha detto Hucknall. Il nuovo funky album, Blue Eyed Soul, è uscito l’8 novembre 2019. “Non vedo l’ora di suonarlo dal vivo perché è reale“, ha affermato il frontman, che aggiunge, “Voglio divertirmi“.

Blue Eyed Soul è stato registrato dal vivo, con poche sovraincisioni, ai British Grove Studios di Londra. Tutte e dieci le tracce, inclusi i nuovi singoli Thinking Of You e BadBootz, attingono la loro essenza dal funk e dall’anima dei classici: Wilson Pickett, Dyke and the Blazers, James Brown e Tower of Power.

Ecco il brano Thinking of You: