Chiara Ferragni e Fedez si sono lasciati, ma entrambi attualmente sono a Forte dei Marmi dove si stanno godendo un po’ di clima estivo. Lei con le sue amiche (quelle assetate di fama citate dall’ex nel nuovo singolo?), lui con i suoi amici. Da separati, ma nello stesso posto.

Chiara Ferragni e Fedez a Forte dei Marmi, lei però spinge Mezzo Rotto

I due teoricamente non si parlano se non per la gestione dei figli, tant’è che vanno avanti a suon di frecciatine: lui in musica (“non fidarti mai“), lei via Instagram (impossibile non ricordare la foto con la statua di Napoleone). Quel che è certo è che nello scontro in classifica a suon di tormentoni estivi lei ha deciso di “spingere” quello di Alessandra Amoroso e BigMama. Lo ha fatto indirettamente comparendo nel profilo TikTok del suo truccatore e migliore amico Manuel Mameli. “Un caso” – ha scritto lui – con tanto di emoji del cuore spezzato “💔💔💔💔💔💔 #mezzorotto @Chiara Ferragni”.

@manuelemameli A caso 💔💔💔💔💔💔#mezzorotto @Chiara Ferragni ♬ Mezzo spoiler – Alessandra Amoroso

Forte dei Marmi e frecciatine via TikTok a parte, chissà se Chiara Ferragni ha letto anche le ultime dichiarazioni di Violeta Toloba, modella spagnola che era stata accostata a Fedez. Le ha rilasciate oggi al settimanale Hola. “È vero che io e Fedez abbiamo passato qualche vacanza insieme, ma non c’è nessun rapporto, è appena uscito da una rottura matrimoniale e non è come sembra. Lo apprezzo molto, è una persona eccezionale, qualunque cosa faccia lo sosterrò sempre e saremo sempre amici con tante risate e momenti indimenticabili”.