le date e i biglietti dei live

Sting in Italia nel 2023: le date e le informazioni sui biglietti per i prossimi concerti dell’ex cantante dei Police.

Che il rapporto tra Sting e l’Italia sia speciale, non lo scopriamo certo oggi. Il cantante ha però ancora una volta fatto un regalo ai suoi fan nel nostro paese, annunciando nuove date nel 2023 per il suo tour di supporto all’album The Bridge. Date che arrivano dopo i trionfali appuntamenti del 2022, anno del suo ritorno post pandemico nel nostro paese. Ecco tutti i dettagli sui nuovi concerti dell’ex frontman dei Police.

Sting in concerto in Italia: ecco le date

Sono tre i nuovi concerti del cantautore britannico dei Police nel nostro paese nel 2023. La prima è quella dell’11 luglio a Mantova, in piazza Sordello, come sempre accompagnato dalla sua band, che ha avuto modo di suonare con lui anche nel corso dell’ultima estate in Italia.

Sting

Le altre due date sono quella del 12 luglio al Sonic Park Stupinigi, alla Palazzina di Caccia Stupinigi a Nichelino (Torino), mentre l’ultimo appuntamento fin qui annunciato è quello del 14 luglio alla Cavea dell’Auditorium Parco della Musica di Roma. I biglietti per questo nuovo live sono disponibili circuito TicketOne, su TicketMaster e ovviamente nei punti vendita autorizzati.

La possibile scaletta

Non conosciamo, ovviamente, ancora nulla sulla scaletta per questi tre live, che probabilmente sarà preparata solo nei prossimi mesi. Per poter avere un’idea di cosa potrà aspettarci, però, andiamo a rivedere una delle ultime presentate dal vivo dal cantautore britannico, un mix di successi con i Police e da solista:

– Message in a Bottle

– Englishman in New York

– Every Little Thing She Does Is Magic

– If You Love Somebody Set Them Free

– If It’s Love

– For Her Love

– Rushing Water

– Seven Days

– Fields of Gold

– Brand New Day

– Shape of My Heart

– Wrapped Around Your Finger

– Walking on the Moon

– So Lonely

– Desert Rose

– King of Pain

– Every Breath You Take

– Roxanne

– Fragile