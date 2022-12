le date e i biglietti dei concerti negli stadi

Ultimo in tour nel 2023: le date e i biglietti per i concerti del cantautore di San Basilio negli stadi italiani.

La favola di Ultimo non finisce mai. Certo, il tour negli stadi del 2022 è stato il culmine di una parabola tanto rapida quanto straordinaria. Culmine ma non atto conclusivo. Il giovane artista di San Basilio ha infatti annunciato all’indomani della seconda e ultima data di San Siro, alcune date del suo secondo tour negli stadi che si terrà nel 2023. Una notizia importante, che testimonia la crescita in termini non solo di vendite, ma di status, del cantante di Peter Pan e Colpa delle favole. Ecco tutti i dettagli su questa notizia.

Ultimo in tour 2023: le date

Dopo la delusione per il rinvio causato dal Coronavirus, Ultimo è riuscito a riprendersi tutti i concerti persi nel 2020 e nel 2021. “Sono due anni che sogno sto benedetto tour e ricevo ogni giorno vostri messaggi, in cui cercate giustamente notizie riguardanti i vostri biglietti. Mi spiace molto e, credetemi, sono il primo a soffrire per tutto ciò“, aveva dichiarato un anno fa il cantante, sfogandosi per un’attesa che sembrava infinita. Ma il tour alla fine è arrivato e se n’è andato, ed è stato un successo senza precedenti.

Ultimo

Per questo motivo il cantautore, protagonista a Sanremo nel 2023, quattro anni dopo l’ultima volta, ha deciso di replicare anche nell’estate successiva. Ecco il calendario con i primi appuntamenti annunciati per il prossimo anno:

– 1° luglio allo Stadio Teghil di Lignano Sabbiadoro (Udine)

– 7, 8 e 10 luglio 2023 allo Stadio Olimpico di Roma

– 17 e 18 luglio allo Stadio San Siro di Milano

Ultimo: i biglietti dei concerti

I biglietti sono disponibili sul circuito TicketOne. Sarà un’occasione straordinaria per poter dare un seguito a uno dei tour di maggior successo degli ultimi anni in Italia. Questa la scaletta presentata negli appuntamenti del 2022:

– Intro

– Buongiorno vita

– Dove il mare finisce

– Quei ragazzi

– Cascare nei tuoi occhi

– Il ballo delle incertezze

– Poesia senza veli

– Vieni nel mio cuore

– Niente

– Piccola stella

– Ipocondria

– Sul finale

– Medley di Non sapere mai dove si va, Spereroi, Il bambino che contava le stelle, Quella casa che avevamo in mente, L’unica forza che ho, Stasera, Peter Pan

– Colpa delle favole

– Rondini al guinzaglio

– Fateme cantà

– I tuoi particolari

– Pianeti

– Ti dedico il silenzio

– La stella più fragile dell’universo

– Giusy

– Farfalla bianca

– Amati sempre

– Quello che ci unisce / Tutto questo sei tu

– 22 settembre

– Sogni appesi

