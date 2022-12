le date e biglietti dei concerti

Renato Zero tour 2023: le date e i biglietti per i concerti del cantautore romano.

Renato Zero torna con un nuovo tour nel 2023. Dopo aver illuminato Roma con la sua già storica residency al Circo Massimo, una grande festa per i suoi 70, celebrati solo con qualche anno di ritardo. Nemmeno il tempo di riprendersi, però, che il cantautore è già pronto a ripartire. Andiamo a scoprire insieme tutti i dettagli su questo nuovo progetto dello straordinario artista romano, uno dei nomi di punta della musica pop italiana.

Renato Zero in tour 2023: le date e i biglietti

Finalmente una vera e propria tournée per Renato, una serie di appuntamenti imperdibili in tutta la penisola, per cercare di portare la sua musica ovunque sia davvero amata.

Renato Zero

– 7 e 8 marzo al Mandela Forum di Firenze

– 14 marzo alla Zoppas Arena di Conegliano (Treviso)

– 17 e 18 marzo al Pala Alpitour di Torino

– 21 e 22 marzo alla Grana Padano Arena di Mantova

– 25 e 26 marzo all’Unipol Arena di Bologna

– 7 aprile alla Vitrifrigo Arena di Pesaro

– 11 e 12 aprile al Mediolanum Forum di Assago (Milano)

– 18 e 19 aprile al Modigliani Forum di Livorno

– 22 e 23 Palasele di Eboli (Salerno)

– 28 e 29 aprile al Palazzo dello Sport di Roma

Il nuovo album di Renato Zero

Il nuovo disco di Renato, il primo post-pandemia, è un vero e proprio Atto di fede. Un disco di musica sacra, cantato e suonato con un coro e con l’aiuto di validissimi amici come Lorenzo Licitra, oltre a tanti attori, giornalisti e scrittori che hanno voluto partecipare come grandi ospiti in un disco che non è solo cantato, ma anche recitato.

Questa la tracklist integrale, con diciannove inediti più una versione straordinaria dell’Ave Maria:

1 – Benvenuti

2 – Bella diversità

3 – La parola è carità

4 – Il mondo dei giusti (interpretata da Giacomo Voli)

5 – Gioventù liberata

6 – L’anima che ti sostiene

7 – Luce (interpretata con Giacomo Voli)

8 – Migrazioni

9 – Assenze (interpretata da Giacomo Voli)

10 – Il miracolo è donna

11 – La regola eterna (interpretata da Giacomo Voli)

12 – Oltre la vita

13 – L’abbandono

14 – Sono lontani gli abbracci

15 – Padre mio (interpretata da Lorenzo Licitra e Manuele Murè)

16 – Angeli qui (interpretata da Lorenzo Licitra)

17 – Parla con Dio

18 – L’alba del perdono

19 – Grazie Signore (interpretata con Giacomo Voli)

20 – Ave Maria

Di seguito la presentazione di Atto di fede: