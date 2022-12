le anticipazioni della puntata del 18 dicembre

Amici 22, anticipazioni quattordicesima puntata: gli ospiti e cosa dovrebbe succedere nell’appuntamento del 18 dicembre.

Prosegue l’avventura di Amici di Maria De Filippi. I ragazzi della classe 2022/23 sono già amatissimi dal pubblico, ma sono anche al centro di numerose polemiche. In questi giorni è stata registrata la quattordicesima puntata del pomeridiano, che andrà in onda domenica 18 dicembre su Canale 5 alle ore 14. Una puntata ricca di emozioni e sorprese, con ospiti importantissimi e alcuni colpi di scena clamorosi. Stavolta in palio c’è stato infatti un concerto di Elisa. Scopriamo insieme tutto ciò che potrebbe accadere, secondo quanto riferito dalla pagina fan AmiciNews.

Le anticipazioni della quattordicesima puntata di Amici 22

Partiamo dalle buone notizie: a quanto pare in quest’ultima puntata del 2022 non ci saranno eliminazioni. Anzi, nella scuola dovrebbero entrare, per il momento in prova, tre nuovi allievi. Si tratterebbe in particolare di una ragazza di nome Valeria e di due ballerini che solo in un secondo momento verranno confermati o meno tra i banchi.

Maria De Filippi

Per quanto riguarda la gara delle cover, ad avere la meglio in questa puntata, stando a quanto trapela, dovrebbero essere Angelina (che ha cantato Azzurro) e Wax (che si sarebbe invece esibito sulle note di Tous les memes). I due si sarebbero contesi il grande premio, un’esibizione durante il concerto di Elisa all’Auditorium Parco della Musica del prossimo 28 o 29 dicembre a Roma, e ad avere la meglio alla fine sarebbe stata la figlia d’arte. Male invece Niveo, ancora ultimo in classifica, il cui posto nella scuola è sempre più a rischio.

Cosa succede nella quattordicesima puntata: gli ospiti

Dovrebbero essere tre gli ospiti d’onore di questa puntata pre-natalizia, chiamati a giudicare la gara cover dei nuovi allievi. E si tratterebbe ancora una volta di ex talenti della scuola: Stash, Annalisa e soprattutto Enrico Nigiotti, per la prima volta ad Amici dopo aver annunciato sui social di essere in attesa di due gemellini.

Infine, Maria De Filippi avrebbe fatto chiarezza su ciò che ci aspetta nelle prossime settimane. A quanto pare, il daily andrà avanti fino al 23 dicembre, mentre per il 2022 le puntate della domenica sarebbero per il momento terminate. Appuntamento direttamente a gennaio 2023.