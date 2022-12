Tutti i vincitori della categoria Nuove Proposte di Sanremo

Tutti i vincitori di Sanremo Giovani, ovvero della categoria Nuove Proposte, dal 1984 a oggi.

Le Nuove Proposte sono tornate nel 2020. Dopo l’anno sabbatico concesso da Claudio Baglioni, gli artisti emergenti sono stati di nuovo in gara dal 70esimo Festival in una categoria a parte, per tornare in un concorso a parte nel 2021/2022. Ma chi sono gli artisti riusciti nell’impresa di vincere tra le Nuove Proposte in tutta la storia del Festival? Scopriamolo insieme!

Nuove Proposte Sanremo: i vincitori storici

La categoria Nuove Proposte, sostituita nel 2018 con Sanremo Giovani, è nata nel 1984 per dare spazio agli artisti emergenti della scena musicale italiana. In oltre trent’anni di storia, da questa categoria sono effettivamente nate alcune delle stelle più luminose della nostra musica, come Eros Ramazzotti, Laura Pausini e Andrea Bocelli.

In particolare, Eros fu il primo in assoluto a trionfare nella neonata categoria, con un brano divenuto un classico come Terra promessa. Ma le sue orme furono seguite da altri grandi artisti negli anni successivi, come Michele Zarrillo, Laura Pausini, Andrea Bocelli, Alex Britti e più recentemente Francesco Gabbani e Ultimo.

Eros Ramazzotti

Nuove Proposte Sanremo: i vincitori dimenticati

Non solo stelle, ma anche meteore. E non poche. Tra gli artisti ormai dimenticati dai più, ricordiamo Cinzia Corrado, che ereditò lo scettro di Eros, ma anche i Future, i Gazosa e Riccardo Maffoni.

Chi infatti ricorda oggi canzoni come Niente di più, Canta con noi o Sole negli occhi? Insomma, Sanremo Giovani può essere un bel trampolino di lancio ma anche una piccola medaglia da appuntare sul petto per la vita, senza però riuscire a darle un adeguato seguito.

Sanremo Giovani: tutti i vincitori

1984 – Eros Ramazzotti – Terra promessa

1985 – Cinzia Corrado – Niente di più

1986 – Lena Biolcati – Grande grande amore

1987 – Michele Zarrillo – La notte dei pensieri

1988 – Future – Canta con noi

1989 – Mietta – Canzoni

1990 – Marco Masini – Disperato

1991 – Paolo Vallesi – Le persone inutili

1992 – Aleandro Baldi e Francesca Alotta – Non amarmi

1993 – Laura Pausini – La solitudine

1994 – Andrea Bocelli – Il mare calmo della sera

1995 – Neri per Caso – Le ragazze

1996 – Syria – Non ci sto

1997 – Paola & Chiara – Amici come prima

1998 – Annalisa Minetti – Senza te o con te

1999 – Alex Britti – Oggi sono io

2000 – Jenny B – Semplicemente sai

2001 – Gazosa – Stai con me (forever)

2002 – Anna Tatangelo – Doppiamente fragili

2003 – Dolcenera – Siamo tutti là fuori

2004 – (categoria non esistente)

2005 – Laura Bono – Non credo nei miracoli

2006 – Riccardo Maffoni – Sole negli occhi

2007 – Fabrizio Moro – Pensa

2008 – Sonohra – L’amore

2009 – Arisa – Sincerità

2010 – Tony Maiello – Il linguaggio della resa

2011 – Raphael Gualazzi – Follia d’amore

2012 – Alessandro Casillo – È vero (che ci sei)

2013 – Antonio Maggio – Mi servirebbe sapere

2014 – Rocco Hunt – Nu juorno buono

2015 – Giovanni Caccamo – Ritornerò da te

2016 – Francesco Gabbani – Amen

2017 – Lele – Ora mai

2018 – Ultimo – Il ballo delle incertezze

2020 – Leo Gassmann – Vai bene così

2021 – Gaudiano – Polvere da sparo

2022 – Yuman – Mille notti

Chi sarà il prossimo vincitore di Sanremo tra le Nuove Proposte? In attesa di saperlo, ci riascoltiamo la canzone vincitrice durante l’ultima edizione del Festival: