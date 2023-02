le anticipazioni della puntata del 12 febbraio

Amici 22, anticipazioni ventesima puntata: gli ospiti e cosa dovrebbe succedere nell’appuntamento del 5 febbraio.

Prosegue l’avventura di Amici di Maria De Filippi. I ragazzi della classe 2022/23, amatissimi dal pubblico, continuano a essere al centro di numerose polemiche. Ormai la gara è entrata nel vivo, tra sorprese ed eliminazioni, in attesa dell’inizio del Serale. Anche nella puntata del 12 febbraio non dovrebbero mancare colpi di scena. Su tutti, un nuovo clamoroso ingresso. Scopriamo insieme tutto ciò che potrebbe accadere, secondo quanto riferito dalla pagina fan AmiciNews.

Le anticipazioni della ventesima puntata di Amici 22

La corsa al serale prosegue più rapida che mai. In questa puntata non dovrebbero esserci grandi scossoni per quanto riguarda la gara tra i cantanti, che si sono affrontati ancora una volta sotto gli occhi di un giudice molto importante. La sfida delle cover è stata vinta da Angelina. Niente maglia del Serale, per ora, ma se si confermerà anche la prossima settimana Lorella ha promesso che le concederà la più scontata delle magliette.

Angelina Mango

Per il resto la graduatoria ha visto al secondo posto Aaron, poi Federica, Cricca, Niveo, Jore, NDG, Wax e Piccolo G, che non è riuscito a sorprendere il giudice pur cantando un suo brano (ma con l’aggiunta di nuove barre).

Nella gara con il palio la partecipazione a un festival di Ferrara la vittoria è andata ancora una volta ad Angelina, mentre per quanto riguarda le eliminazioni non ci sono state grandi sorprese. Tuttavia, Rudy Zerbi ha deciso di fare entrare nella scuola un nuovo talento, Mezkal: chi gli farà posto?

Cosa succede nella ventesima puntata: gli ospiti

Continua la carrellata di ospiti musicali importanti per il talent di Canale 5. Anche nella settimana più “complicata”, quella in cui il programma collide con il Festival di Sanremo 2023, non mancheranno infatti i grandi nomi della musica italiana, per attività di promozione e anche per dare il proprio giudizio sui ragazzi della scuola.

In particolare il grande, anzi, grandissimo ospite di questa puntata sarà una vecchia conoscenza della kermesse, protagonista in una delle precedenti edizioni: Tiziano Ferro, che potrà nell’occasione presentare il suo nuovo singolo La prima festa del papà. L’artista sarà anche giudice della gara di canto, mentre per il ballo ci saranno Garrison, Kledi e Kristin Cellini.