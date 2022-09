Lazza e James Hype, Ferrari Remix: il significato del testo

Lazza, James Hype e Miggy Dela Rosa, Ferrari Remix: il significato del testo della canzone che ha conquistato l’estate italiana.

Periodo d’oro per Lazza. Il rapper milanese, che ha già accumulato ben diciassette settimane in vetta alla classifica italiana degli album più venduti grazie al successo di Sirio, si è preso anche la prime posizioni dei singoli, scalzando le più vecchie hit estive con quella che potrebbe essere considerata l’ultima hit di questa estate 2022, destinata ad accompagnarci anche in autunno: Ferrari Remix. Un brano prodotto dalla coppia James Hype e Miggy Dela Rosa, ma impreziosita da una strofa di Lazza che l’ha portata a schizzare in cima alle classifiche anche in Italia.

Il testo di Ferrari Remix di Lazza

Già diventato virale su TikTok grazie a un ritornello italianizzato da Lazza, Ferrari Remix si è trasformata in una hit anche grazie all’operazione di marketing del rapper. Durante l’estate l’artista ha infatti lanciato spoiler del brano creando grandi aspettative in tutti i suoi fan.

Lazza (ph. Arianna Carotta)

Una dimostrazione di consapevolezza da parte di Lazza, ormai certo di essere uno dei veri big del rap italiano. Tutto quello che tocca diventa oro, come Re Mida. E anche in questo caso era già stato profetico nel suo vecchio album. Di seguito il video con il testo di Ferrari Remix:

Il significato di Ferrari Remix

La versione Remix di Ferrari, singolo pubblicato da James Hype lo scorso 1° aprile, è destinata ad accompagnarci a lungo durante l’autunno. Il pezzo riprende un vecchio singolo di Diddy, I need a Girl pt. 2, aggiungendoci un giro di chitarra utilizzato in un altro brano di Diddy, Eres Top.

Dal punto di vista del testo non è una canzone che sorprende o stupisce, ma viene sicuramente impreziosita dalla strofa aggiunta dal nostro Lazza. Coerentemente con l’immaginario del pezzo, in cui si parla di amori estivi paragonandoli alla nota casa automobilistica italiana, il rapper ha costruito immagini ancora più chiare, esplicite e micidiali, con tantissimi cliché tipici del mondo del rap e del mondo del lusso, non riferito solo alle supercar, ma anche ad orologi e a un cambiamento della propria condizione di vita, più in generale.