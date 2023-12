Lana Del Rey arriva in Italia: appuntamento imperdibile del 2024

La mitica Lana Del Rey si esibirà sul palco degli I-Days, per il concerto in programma all’Ippodromo SNAI di Milano.

Dopo lo spettacolo del 2 luglio al Parco Bussoladomani di Lido di Camaiore, in Toscana, Lana Del Rey torna a fare tappa in Italia per esibirsi in un nuovo concerto. Il prossimo appuntamento è atteso a giugno, sul palco degli I-Days di Milano.

Data unica in Italia con Lana Del Rey

Un’artista di fama internazionale che torna proprio nel Belpaese per estasiare tutti i suoi fan italiani con la sua voce inimitabile. Lana Del Rey volerà in Italia martedì 4 giugno 2024, per il concerto in programma all’Ippodromo SNAI di Milano.

Sarà uno degli eventi più importanti del nuovo anno, che darà vita alla forza esplosiva della voce di Born to Die. In scaletta non mancheranno i singoli Ultraviolence, Summertime Sadness e Videogames, che hanno fatto di Lana Del Rey un’icona mondiale.

E’ possibile acquistare i biglietti del concerto di Milano su TicketOne, TicketMaster e LiveNation.

Un 2024 magico per la città di Milano

Nelle scorse settimane, la produzione ha annunciato la presenza di altri grandi artisti oltre a Lana Del Rey, per il 2024. Si parla di grandi nomi come i Green Day, Nothing But Thieves, Simple Plan, Metallica, Queens Of The Stone Age, Royal Blood, Five Finger Death Punch e Ice Nine Kills.