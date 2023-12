Guns N’ Roses, pubblicato il nuovo singolo “The General”

Incluso nel side B del 7″ del singolo “Perhaps”, il nuovo singolo dei Guns N’ Roses è disponibile su tutte le piattaforme digitali.

A pochi mesi dall’uscita il singolo estivo Perhaps, i Guns N’ Roses annunciano il secondo brano intitolato “The General”. Il singolo, già preannunciato sul palco dell’Hollywood Bowl di Los Angeles, è disponibile in radio, in digitale e sulle piattaforme streaming.

Annunciato il nuovo singolo dei Guns

Lo scorso 2 novembre, i Guns N’ Roses hanno concluso il tour mondiale (che ha fatto tappa anche al Circo Massimo di Roma) sul palco dell’Hollywood Bowl di Los Angeles. In quest’occasione, la rock band ha presentato in anteprima proprio il singolo “The General”.

Le origini di “The General”

Il brano è ora disponibile ed è incluso nel side B del 7″ del singolo Perhaps, disponibile solo sullo shop Universal in numero limitato di copie. La canzone è stata ripescata dai Guns dagli archivi dell’epoca “Chinese Democracy”, album pubblicato nel 2008.

Allora, la voce della band che era l’unico membro fondatore rimasto, aveva dichiarato che erano in lavorazione 32 canzoni per quella che sarebbe stata una trilogia di album, ma solo 14 trovarono spazio all’interno del disco.

Già nella Top 20 di Radiofreccia, il nuovo brano del gruppo di Axl Rose si presenta come un pezzo lento e dai riff pesanti. Sebastian Bach degli Skid Row, l’aveva descritto come il seguito ideale di Estrangend, legato alla storia scritta da Del James alla base della trilogia composta con November Rain e Don’t Cry.

Di seguito la canzone di “The General”: