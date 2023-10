la sua espressione è da non perdere

Il cane guarda la tv e si rende conto che ci sono altri cani, la sua espressione è qualcosa da non perdere assolutamente.

Alcune persone quando escono di casa lasciano la tv accesa per fare compagnia al proprio animale domestico. Capita che questo la guardi anche quando siamo in casa e abbia delle reazioni a seconda di quello che vede. Ormai è assodato che il cane riesce a vedere molto bene le immagini che vengono trasmesse. Come il protagonista di questo video che si accorge della tv accesa ma non su qualcosa in generale, bensì su due cani, quindi suoi simili. La sua reazione e la sua espressione hanno sorpreso e intenerito tutti gli utenti dei social.

Il cane guarda la tv: la sua espressione è assolutamente da non perdere

Il profilo @waltandgusthebernese ha pubblicato un video su TikTok in cui si vede un cane di grande taglia mentre è comodo e disteso sul pavimento accanto al suo pet mate. All’improvviso, però, c’è qualcosa che cattura la sua attenzione ed è il motivo per cui la persona inizia a filmare con il suo smartphone.

La persona in questione stava guardando la tv e evidentemente ha trovato un film o una scena in cui, sorpresa, ci sono due cani che parlano. Questa immagine ha catturato immediatamente l’attenzione del bellissimo Bovaro del Bernese che, da sereno e tranquillo quale era vicino alla sua persona di riferimento, si è messo in allarme.

Ha rivolto lo sguardo verso lo schermo e i suoi occhi si sono fossilizzati con espressione totalmente esterrefatta. Che cosa stava succedendo? I suoi simili si stavano comportando come delle persone! Il cane non può davvero smettere di guardare quella scena.

Una scritta sul video dice tutto: “Il tuo cane scopre altri cani alla tv“. Per lui deve essere stata una scoperta agghiacciante perché non riesce più a fare nient’altro. A terra, davanti a lui, tutti i suoi giochi, ma ormai lui ha perso ogni tipo di interesse per questi oggetti.

Vuole solamente capire che cosa sta succedendo. Il suo pet mate non può fare a meno di continuare a riprendere, con qualche primo piano su di lui, e ridere. L’espressione del Bovaro è un mix tra incredulità, sorpresa, paura, curiosità e altri sentimenti affini a questi.

@waltandgusthebernese Gus is booked and busy for the rest of the night 👀📺🐶 #bernesemountaindog #waltthebernese #gusthebernese #bernesemountaindogs #funnyvideos #bernesemountainpuppy #bernesepuppy #bernesemountaindogsoftiktok #dogswatchingtv #dogswatchingtelevision #nightroutine ♬ original sound – Walter & Gus

Naturalmente, una scena così divertente ha fatto il giro di TikTok e degli altri social. È stata vista e ricondivisa molte volte e le persone hanno reagito con commenti di tutti i tipi.

Il sentimento generale è di assoluto divertimento per quando i cani possano essere tanto ingenui e rendersi buffi anche con poco o con una sciocchezza. Ecco il motivo per cui tante persone li amano alla follia. Oltre che fedeli, leali e di compagnia, sanno essere estremamente simpatici e togliere tanta malinconia e solitudine.