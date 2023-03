la sigla firmata da Maccio Capatonda

LOL 3, la sigla è stata firmata da Maccio Capatonda: ecco il video della nuova edizione dello show condotto da Fedez.

Tutto pronto per LOL 3. La terza stagione del programma LOL: Chi ride è fuori, comedy show da record, il più amato dagli italiani. Questa nuova edizione sarà disponibile dal 9 marzo su Prime Video, con la conduzione, ormai consueta, di Fedez e del comico Frank Matano. Dopo aver presentato il cast ufficiale, in cui non mancano grandissimi nomi della nostra comicità, come Nino Frassica, in queste ore è stata svelata anche la sigla, che porta la firma di Maccio Capatonda, vincitore della precedente edizione dello show.

La sigla di LOL 3: il video

In attesa di poter scoprire le nuove gag, destinate a diventare virali, come quella ormai cult di Elio in versione Gioconda, Prime Video ha svelato anche la sigla ufficiale di questa nuova edizione.

LOL 3

A firmarla è stato Maccio Capatonda, comico, attore, filmmaker e videomaker che ha vinto la scorsa edizione. Con il suo stile da trailerista, ancora una volta Maccio ci ha regalato una perla tutta da ridere, destinata a diventare virale. Di seguito il video:

Il cast di LOL 3

Comedy show vinto, nella prima edizione, da Ciro Priello dei Jackal e nella seconda stagione da Maccio Capatonda, quest’anno vedrà protagonisti volti conosciutissimi della nostra televisione ma anche delle vere e proprie rivelazioni degli ultimi anni della comicità italiana.

Ci sarà spazio in questa edizione per Herbert Ballerina, Fabio Balsamo, Luca Bizzarri, Paolo Kessisoglu, Cristiano Caccamo, Paolo Cevoli, Marta Filippi, Nino Frassica, Brenda Lodigiani e Marina Massironi. Ricordiamo che il gioco consiste nel rimanere seri per sei ore consecutive, cercando di far ridere i propri rivali. In palio un montepremi da 100mila euro, che il vincitore devolverà a un ente benefico a sua scelta.