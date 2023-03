Dolcenera in tour nel 2023: le date dei concerti

Dolcenera annuncia il 3 Tour in 1: le date e i biglietti dei concerti della cantautrice pugliese in giro per l’Italia.

Grande ritorno per una delle più belle voci della musica italiana, più volte in passato anche sul palco del Festival di Sanremo. Dolcenera è pronta a tornare dal vivo, e lo fa a modo suo, con un tour particolare, denominato appunto 3 Tour in 1. Un modo per portare in giro per l’Italia un solo spettacolo, ma tre spettacoli contemporaneamente, con arrangiamento differente: con la band, solo piano e accompagnata da un’orchestra. Scopriamo insieme le prime date annunciate dalla cantante.

Le date del tour di Dolcenera

Sono per il momento solo quattro gli appuntamenti annunciati dalla cantautrice pugliese, che proprio dalla sua Puglia ripartirà per questo giro di concerti che non sappiamo quanto a lungo la terrà impegnata.

Dolcenera

Di seguito il calendario con la prima parte del tour della cantante all’anagrafe Emanuela Trane:

– 18 marzo al Teatro dell’Opera di Lucera (Foggia) con la Melos Orchestra

– 31 marzo al Teatro Salieri di Legnago (Verona), solo piano

– 6 maggio al Teatro Ambra di Albenga (Savona), solo piano

– 10 maggio in Piazza Marina Piccola di Vieste (Foggia) con la band

La scaletta dei concerti della cantante

Difficile dire come sarà la scaletta dei prossimi live dell’artista pugliese, che presenterà nei suoi eventi piano solo alcuni dei suoi maggiori successi e anche qualche cover di brani molto conosciuti.

Per poterne avere un’idea generale, possiamo andare a riscoprire qual è stata la scaletta dei concerti del 2019:

Amaremare

Rocket Man (I Think It’s Going to Be a Long, Long Time) (cover di Elton John)

Continua

Sei bellissima (cover Loredana Bertè)

Ora o mai più (le cose cambiano)

L’amore è un gioco

Il mio amore unico

Fantastica

Fino a domani

Mai più noi due

Più forte

Un altro giorno sulla Terra

Siamo tutti là fuori

Com’è straordinaria la vita

Niente al mondo