Inter, Cottarelli: "Interspac esiste ancora ma Zhang non è interessato"

Interspac “esiste ancora, per ora non c’è possibilità di avere un accordo, l’idea è giusta però”. Lo dice a Rai Radio1, ospite di Un Giorno da Pecora l’economista e senatore Pd Carlo Cottarelli, promotore di un progetto di azionariato popolare per l’Inter. L’iniziativa dell’illustre tifoso nerazzurro, però, a quando pare non interessa a Steven Zhang, presidente del club. “Zhang? Ci ho parlato un paio di volte, mi sembra molto sicuro di quello che vuole, quando ci parlai infatti non era interessato alla nostra proposta”.

Capitolo Pd: come vedo il nuovo partito guidato dalla segretaria Elly Schlein? “Presto per dirlo, Schlein è appena arrivata per ora però non respiro aria nuova, è più anomalo di prima. Io sono di centro, lei di sinistra. Nel Pd ero già anomalo prima, ora lo sono un po’ di più. Ad esempio io sono favorevole ai termovalorizzatori, Schlein in disaccordo. Vedremo”.