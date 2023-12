in primavera i nuovi concerti dei Baustelle

I Baustelle annunciano 12 appuntamenti a teatro per dare un elettrico assaggio del loro ultimo album “Elvis”.

La band toscana ha annunciato una nuova serie di concerti che li riporteranno sui palchi italiani. Dopo l’ultimo successo nei club in primavera, il 2024 si aprirà per i Baustelle con un elettrizzante tour, in cui il gruppo proporrà tutte le sfaccettature dell’ultimo album “Elvis”.

I Baustelle portano Elvis a teatro!

La band formata da Francesco Bianconi, Claudio Brasini e Rachele Bastreghi, torna a cantare dal vivo con l’attesissimo “INTIMO SEXY! Elvis a teatro 2024”. I Baustelle annunciano le tappe dei loro prossimo 12 appuntamenti, organizzati da VivoConcerti, in cui presenteranno il loro ultimo disco, Elvis, dallo spirito profondamente rock.

“Ebbene sì, torniamo sul palco! Portiamo Elvis in teatro. Sarà l’occasione per vestire di abiti nuovi le canzoni di oggi e quelle di ieri. Sarà come amarsi in un locale al buio. Come baciarsi sul velluto o ballare un lento sulla moquette. Sarà elettrico e confidenziale, nightclub e confessionale. Intimo, bagnato e scuro. Venite, perché solo atti impuri saranno, unici e irripetibili”, ha scritto la band su Instagram.

Le date del tour 2024

Tenetevi pronti, allora, per scatenarvi a suon di rock. Perché il nuovo anno è vicino, e vicine sono anche le date del tour. Reduci ancora dal successo riscosso, non solo nell’ultimo tour, ma anche con quelli degli anni precedenti, i membri della rock band adesso torneranno a far tremare la terra.

Di seguito le date dei prossimi concerti del 2024:

Venerdì 5 aprile 2024 Assisi (Perugia), Teatro Lyrick

(Perugia), Teatro Lyrick Lunedì 8 aprile 2024 Firenze , Teatro Verdi

, Teatro Verdi Martedì 9 aprile 2024 Ancona, Teatro delle Muse

Teatro delle Muse Venerdì 12 aprile 2024 Trento , Auditorium Santa Chiara

, Auditorium Santa Chiara Domenica 14 aprile 2024 Roma , Auditorium Parco della Musica

, Auditorium Parco della Musica Martedì 16 aprile 2024 Bologna , Teatro EuropAuditorium

, Teatro EuropAuditorium Mercoledì 17 aprile 2024 Cesena , Teatro Bonci

, Teatro Bonci Lunedì 22 aprile 2024 Bari, Teatro Petruzzelli

Teatro Petruzzelli Giovedì 2 maggio 2024 Milano, Teatro Arcimboldi

Teatro Arcimboldi Domenica 5 maggio 2024 Napoli, Teatro Augusteo

Teatro Augusteo Mercoledì 8 maggio 2024 Venezia , Teatro Malibran

, Teatro Malibran Venerdì 10 maggio 2024 Torino Teatro Colosseo

Biglietti disponibili su TicketOne.