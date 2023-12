Nuvole in testa, il brano di Ultimo scritto tra le scatole del trasloco

Estratto dall’album “Alba”, con il singolo “Nuvole in testa” ritroviamo un Ultimo assorto dalla nostalgia nata davanti agli scatoloni.

Nell’ultimo album di Ultimo, intitolato Alba, ritroviamo il suo iconico sound capace di trasportare lontano con i pensieri anche stando completamente fermi. Un disco composto da 14 tracce, tra cui “Nuvole in testa”, una canzone nata tra gli scatoloni del trasloco del cantante.

Il significato dietro le parole di “Nuvole in testa”

Nuvole in testa viene descritta da Ultimo come una canzone/sfogo, mentre pensava a quanto fosse difficile far capire quello che aveva dentro. Nel testo troviamo in particolare una frase che è un po’ il riflesso di noi giovani: “Tu non sai che c’ho dentro”.

La canzone è stata composta dallo stesso artista, che canta le sue parole in un crescendo progressivo accompagnato dal suono dell’immancabile pianoforte come protagonista. Tra i singoli presenti nel disco, ricordiamo anche Pazzo di te.

“Alba”, il disco di Ultimo

Con Alba – uscito il 17 febbraio e disponibile su tutte le piattaforme digitali e in formato fisico – il cantautore prova a rinascere. Ogni singolo al suo interno porta il marchio inconfondibile di Ultimo, che si lascia trasportare dal suo sound unico.

E’ stato lo stesso Nicolò ad annunciare il nuovo disco attraverso un post su Instagram. Si tratta del secondo prodotto dalla sua etichetta Ultimo Records, già certificato disco di platino e 1° in classifica FIMI/gfk per tre settimane consecutive dalla sua uscita in primavera.

Di seguito, il video del singolo “Nuvole in testa”: