In libreria 'Hooligan. L’ultima parola', tutta la verità sulla vita di Carlton Leach

“Hooligan. L’ultima parola”, ultima pubblicazione di Altaforte Edizioni (240 pp.; 20,00 euro), racconta la storia di Carlton Leach, uno dei volti della gradinata del West Ham e “la vicenda umana di un uomo che ha diviso la sua vita dove finanza, politica, spettacolo, calcio e criminalità si toccano senza incontrarsi mai, pur incontrandosi sempre”.

“Nato a Canning Town, nell’East End di Londra, nel 1959, Carlton Leach ha seguito fin da piccolo le vicende del West Ham – si legge in una nota di Altaforte – Una passione cresciuta a dismisura col passare degli anni, che lo ha portato a entrare nell’Inter City Firm, divenendone una delle anime più importanti. Dalla sua infanzia fatta di voglia di riscatto, velata di granata e blu, al giro della sicurezza nei locali, alle avventure nei meandri più torbidi delle esperienze umane, fino al suo rapporto con il mondo ultras italiano. Uno sguardo nella vita privata, più intima e nascosta, un racconto autobiografico dove trovano spazio anche le voci di chi gli è stato accanto, giorno dopo giorno: parenti, amici, colleghi e fratelli. ‘Hooligan. L’ultima parola’ è un romanzo dove non esistono sconti di pena. Perché, nella vita come allo stadio, l’unica cosa che conta è cantare più forte”.