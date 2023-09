in giro con un pitone avvolto intorno al collo

Un surfista si trova nei guai mentre è in giro con un amico molto particolare: il giovane aveva un pitone avvolto intorno al collo.

Nei primi giorni di settembre un episodio molto particolare ha attirato l’attenzione degli utenti che si trovavano a essere sintonizzati sul canale on-line di “9 News Australia”. Su YouTube veniva mostrato – grazie a un servizio realizzato dall’emittente locale e poi condiviso in rete – il comportamento definito “atipico” dalle autorità locali in una delle zone turistiche e balneari più frequentate di tutto il Paese. Un giovane surfista è stato colto in flagrante mentre si dilettava tra le onde e tra i bagnanti portando al collo il suo serpente domestico.

Australia, surfista finisce nei “guai fino al collo”: era in compagnia del suo pitone Shiva

Nonostante il suo entusiasmo e la sua complicità con il rettile che portava al collo fossero palesi agli abitanti del posto, incuriositi dalla novità e desiderosi di scoprire qualcosa in più sul loro legame, il surfista è stato infine costretto ad allontanarsi dal luogo e a confrontarsi con alcuni agenti della polizia australiana. Le autorità si trovavano – come lui, ma in servizio – lungo le spiagge della metropoli di Gold Coast, nella zona di Brisbane.

Il rettile che il giovane aveva intorno al collo era un pitone di piccole-medie dimensioni, il quale sembrava essere molto a suo agio nel destreggiarsi – anch’esso – tra le onde dell’Oceano. Eppure, anche se la legge permette di allevare un pitone in casa, il giovane surfista ha dovuto rispondere al rimprovero e a un’ammenda pecuniaria consegnatagli dalle autorità locali. Gli agenti avrebbero infatti ritenuto necessario multare il surfista in virtù della sua decisione dal momento che aveva consentito al suo amico strisciante di uscire dalla sua abitazione.

L’episodio sarebbe divenuto popolare in rete non tanto per “i guai” con cui l’abile surfista si è trovato a confrontarsi, quanto per la rarità rivelata dal mansueto comportamento del pitone. Ossia nel suo modo che aveva il rettile dialogare armoniosamente con un elemento naturale come l’acqua non particolarmente amato da questa tipologia di esemplari.

Pur essendo attualmente considerato come un animale del tutto innocuo per l’essere umano, come sottolinea una nota del “Dipartimento per l’Ambiente e la Scienza del Queensland”: all’esemplare a sangue freddo non è ancora legalmente permesso di agitarsi liberamente all’interno di un luogo pubblico di qualsiasi tipo, salvo nel caso in cui l’umano responsabile della sua salvaguardia si trovi in possesso di una specifica certificazione che sia in grado di attestarne le motivazioni. Tra i rettili più socievoli al mondo, si può – infatti – ricordare un altro tipo di pitone: il pitone palla.

Il surfista è stato infine intervistato dalla giornalista dell’emittente australiana. Ha mostrato più da vicino la sua sintonia con il suo pitone Shiva e ha poi condiviso con gli operatori incaricati di realizzare un servizio su di lui alcune incredibili clip realizzati durante la sua avventura a bordo della tavola da surf assieme al suo Shiva. Il filmato del surfista e del suo amico pitone è poi apparso su YouTube lo scorso 6 settembre.