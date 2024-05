in arrivo il nuovo singolo, “Altrove”

Venerdì esce “Altrove”, il nuovo singolo di Ultimo che anticipa l’omonimo album in arrivo il 17 maggio, pubblicato da Ultimo Records.

Il panorama musicale italiano si arricchisce di una nuovissima proposta con l’arrivo del singolo “Altrove” di Ultimo, disponibile da domani, venerdì 10 maggio, su tutte le piattaforme digitali. Questo brano non solo anticipa ma dà anche il nome all’album “Altrove” che verrà pubblicato il 17 maggio, segnando la prima uscita sotto l’etichetta indipendente Ultimo Records, con distribuzione affidata a Believe.

Anticipazioni e collaborazioni

Dopo il successo di “Occhi lucidi”, primo singolo estratto dall’album, “Altrove” si presenta come un apripista ideale per il nuovo progetto discografico del cantautore romano. Fornendo un assaggio di quello che sarà l’album, una parte del brano è stata resa disponibile in esclusiva su TikTok, attirando l’attenzione dei fan e dei curiosi.

Il videoclip ufficiale del singolo, diretto dal duo Younuts! (Antonio Usbergo e Niccolò Celaia) e prodotto da Maestro & Think Cattleya, introduce l’artista in un contesto del tutto nuovo. Accanto a lui, nel video, appare Jacqueline Luna Di Giacomo, partner dell’artista da tre anni, contribuendo a dare un tocco ancora più personale e intimo alla narrazione visiva.

Ultimo: a giugno il nuovo tour

L’uscita dell’album “Altrove” sarà seguita da un tour negli stadi italiani che vedrà Ultimo esibirsi in varie città del paese. Il tour prenderà il via il 2 giugno dallo Stadio Nereo Rocco di Trieste, per poi proseguire con date già sold out a Napoli e Torino, fino a concludere con una serie di concerti allo Stadio Olimpico di Roma e uno speciale gran finale allo Stadio Euganeo di Padova il 6 luglio.

Ultimo

La richiesta di biglietti per assistere alle performance dal vivo dell’artista ha confermato il forte legame che Ultimo ha saputo creare con il suo pubblico nel corso degli anni.

La tracklist di “Altrove”

L’album “Altrove” si distingue per una tracklist variegata e piena di emozioni, composta da otto tracce che spaziano attraverso temi e sonorità diverse: