La scorsa settimana Giulia Sol ha imitato Alessandra Amoroso sulle note di Karaoke a Tale e Quale Show di Carlo Conti ed il risultato, nonostante i giudici l’abbiano riempita di complimenti, è stato davvero un disastro.

Il video della sua esibizione nel corso di questa settimana è diventato virale fra sfottò e meme e Giulia Sol, ieri, si è sfogata su Instagram rivelando di aver ricevuto addirittura delle minacce di morte.

“Ho deciso di fare queste storie perché non è stato un week end facile perché la mia esibizione è diventata virale. All’inizio, quando ho visto che è finita in una pagina di trash, l’ho buttata sul ridere. Il problema è iniziato quando ho ricevuto migliaia, di migliaia, di migliaia di minacce, offese, insulti, gente che mi augurava la morte solo per aver fatto un’imitazione in un programma che è un gioco. Ho mantenuto un silenzio stampa a riguardo perché non l’ho vissuta per niente bene perché è diventata molto molto pesante a una certa, però per fortuna per tutte le cattiverie e l’odio gratuito che ho ricevuto, ho ricevuto anche altrettanti messaggi dolcissimi e di sostegno”.

Ecco il video sfogo di Giulia Sol e la parodia incriminata.

Ma davvero esistono persone che sono arrivate ad augurare la morte a Giulia Sol solo perché ha fatto (male) un’imitazione a Tale e Quale Show?