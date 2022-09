illimity, Passera: “In arrivo ondata di Utp. Necessario aiutare imprese a tornare in bonis”

– “Dopo aver dovuto affrontare tre crisi consecutive, il tessuto industriale sopravvissuto alla selezione darwiniana è ora robusto. A seguito

della crisi innescata dalla guerra in Ucraina mi attendo un’ondata di Utp. La grande sfida per gli operatori è proprio quella di fornire credito a queste imprese e di aiutarle a tornare in bonis uscendo da situazioni contingenti”. È quanto ha affermato il fondatore e ceo di illimity, Corrado Passera, a margine dell’Npl Meeting di Banca Ifis a Cernobbio.

“Il mondo degli Utp riguarda quelle aziende che hanno un problema magari solo contingente ma sono in difficoltà. È dunque necessario – ha sottolineato Passera – aiutarle a uscire da questa situazione, capire con loro se il problema è contingente, manageriale strategico. Significa anche fare nuova finanza perché lavorare con gli Utp significa fare credito a imprese vive. Non è come nel mondo degli Npl in cui c’è sostanzialmente un problema di recupero. Qui si tratta di aiutare aziende che vogliono ritornare performing e hanno la capacità e l’ambizione di poterlo fare. È chiaro che per fare un lavoro di questo genere bisogna giocare su tutta la tastiera degli strumenti: bisogna usare il credito, l’equity, il servicing, bisogna avere la capacità di investire in queste aziende. Questo è il lavoro fondamentale in cui noi ci siamo specializzati come illimity soprattutto nel mondo del corporate Utp. Quello che aggiungiamo in questi processi di ristrutturazione aziendale è il portare la competenza di settore: esperti di quel settore che partecipano con l’azienda e con noi a a valutare l’azienda, a capire i piani aziendali e poi a seguirli nel loro sviluppo”.