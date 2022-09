De Nora e ThyssenKrupp confermano partnership su idrogeno verde

– Industrie De Nora, società quotata su su Euronext Milan e specializzata nell’elettrochimica e nella filiera dell’idrogeno verde, e Thyssenkrupp, gruppo industriale specializzato nella lavorazione dell’acciaio, hanno firmato un patto parasociale che conferma la partnership tra le due società per Nucera, primo fornitore al mondo di tecnologie a membrana cloro-soda usate per produrre idrogeno. Nucera è una joint venture stipulata nel 2013 tra la tedesca Thyssenkrupp 66% e l’italiana De Nora, ed è leader tecnologico globale per le soluzioni di impianti a idrogeno verde.

Il patto parasociale resterà in vigore fino al 4 novembre 2038 e sarà automaticamente rinnovato per ulteriori cinque anni salvo risoluzione anticipata. Le disposizioni principali relative alla governance, al trasferimento delle azioni e ai diritti di exit sono in linea con la descrizione già fornita nel Prospetto Informativo di De Nora pubblicato il 22 giugno 2022.

“Grazie al rinnovo dell’accordo con Thyssenkrupp si rafforza il rapporto con un partner commerciale di lunga data – ha commentato Paolo Dellachà, amministratore delegato di De Nora – Questa collaborazione supporta il percorso di crescita previsto nel mercato dell’idrogeno verde e accresce ulteriormente la nostra leadership tecnologica. La nostra partnership strategica con Thyssenkrupp Nucera e Thyssenkrupp è per noi un fattore chiave di successo e intendiamo portarla avanti”.