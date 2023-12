Il tuo gatto è attratto da alcune cose stranissime, prova e scoprirai il suo entusiasmo!

Esistono cose che inspiegabilmente appassionano il vostro gatto, eccone 5 che proprio non vi sareste aspettati

Quando si pensa ad un animale curioso senza dubbio il gatto è spesso il primo a venire in mente. Proprio questo aspetto è in grado di coinvolgere anche noi e rendere questi felini tanto apprezzati, anche se molto spesso potremmo rimanere delusi nello scoprire che non è il costoso giocattolo acquistato per lui a renderlo felice quanto qualcosa di ben più insolito presente in casa. Per far felice il vostro gatto non serve spendere tanti soldi, conoscendo queste loro passioni potremmo regalare a loro un ambiente estremamente appagante in grado di promuovere il loro benessere psicofisico e rendere la convivenza ancor più benefica.

Dai nastri alle scatole ma non solo, questi oggetti non buttarli, potrebbero rendere il tuo gatto il più felice della zona!

A tutti i proprietari di gatti sarà capitato di rimanere delusi dal poco interesse dimostrato dal micio verso il costoso giocattolino comprato per lui, un interesse che spesso viene invece mostrato verso oggetti apparentemente strani come ad esempio delle scatole. Bisogna però sapere che i gatti possiedono un’attrazione naturale verso gli spazi piccoli, questi luoghi li fanno sentire al sicuro, anche per nascondersi e portare a segno eventuali agguati.

Le scatole sono quindi il primo dei giochi da fornire ad un gatto per assecondare la loro natura, oltre a queste però anche strisce di tessuto, nastri, corde e simili se fatte danzare in modo giusto possono fare impazzire anche il micio più pigro, risvegliando il suo istinto da predatore. Se questi oggetti sono tuttavia conosciuti e spesso utilizzati per far giocare il gatto di casa, in pochi conoscono il potere di un foglio di carta stagnola sventolato davanti ai suoi occhi.

Il suono scrocchiante e la consistenza insolita di questo materiale è in grado di attrarre moltissimi gatti, questi fogli appesi potrebbero dunque essere utilizzati per dare al micio una divertente alternativa ai soliti giochi e far divagare la sua mente. Per i padroni meno attivi ma che amano giocare con il proprio gatto, invece, comprare un puntatore laser potrebbe essere l’ideale per unire l’utile al dilettevole. Con questo gioco innocuo potremo divertirci e scatenare la curiosità del gatto che inseguendo il puntino luminoso farà anche un po’ di sana attività fisica.

Infine per coloro che non lo avessero provato è il caso di scoprire il potere attrattivo di una busta di plastica per la spesa attaccata magari ad un cordino. Sono tanti i gatti che amano questo oggetto che muovendosi al vento incuriosisce il gatto, molti addirittura sono soliti infilarci si dentro, anche nei sacchetti di carta del pane, scuotendo i piedi e rotolandosi. In caso il nostro gatto abbia una naturale propensione verso l’utilizzo di questo gioco, tuttavia, dovremmo fare attenzione a tagliare i manici in modo che questo non possa rimanerci impigliato dentro.

Fornire un parco giochi adeguato è essenziale, un gatto stimolato tenderà a creare molti meno problemi in casa e si dimostrerà più sano ed equilibrato. Per la sua felicità, tuttavia, bastano oggetti semplici e spesso fatti in casa, basta un po’ di fantasia e di osservazione e potrete trovare la cosa giusta per far felice il micio e giocare con lui.