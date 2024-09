Amazon Basics Sacchetti Sottovuoto con Pompa a Mano, Cerniera, Grande, Confezione da 5, Trasparenti

12,34€ - 10,40€

Descrizione Prodotto

Sacchetti di stoccaggio sottovuoto con pompa a mano

I sacchetti sottovuoto sono una soluzione semplice e pratica per sigillare gli indumenti al cambio di stagione, organizzando gli spazi in casa e anche in valigia. Sono disponibili in varie misure per riporre biancheria da letto, indumenti, coperte, cuscini, giocattoli di peluche e altro risparmiando spazio in casa.

Come usare i sacchetti sottovuoto Passaggio 1

Aprire il sacchetto sottovuoto e inserire gli oggetti. Lasciare uno spazio di 4″ (10,2 cm) dal lato di chiusura.

Passaggio 2

Chiusura: tenere un lato del bordo di chiusura e far scorrere saldamente la cerniera per più volte.

Passaggio 3

Aprire il tappo della valvola dell’aria e utilizzare un aspirapolvere domestico o la pompa manuale in dotazione per aspirare l’aria.

Passaggio 4

Serrare il tappo per evitare l’ingresso di aria o polvere.

Consigli per l’uso

• Inserire nei sacchetti solo articoli perfettamente asciutti.

• Piegare gli indumenti in modo ordinato e piatto per far uscire l’aria il più possibile.

• Controllare che la cerniera sia ben chiusa, evitare oggetti con angoli appuntiti.

• Non togliere il pezzetto di schiuma dentro la valvola, altrimenti il sacchetto si gonfia di nuovo.

•Evitare la vicinanza con oggetti appuntiti e fonti di calore. • Non adatti per oggetti di pelle.

Set di sacchetti sottovuoto in plastica resistente

Comprimono tessuti ingombranti, indumenti e lenzuola, per una riduzione del volume pari all’80%

Proteggono da umidità, sporco, muffa, odori, ecc.

Pompa a mano inclusa; alternativamente, connettere ad un normale aspirapolvere per risultati più veloci

Valvola robusta e doppia cerniera sigillante per una perfetta tenuta dell’aria

Confezione da 5 sacchetti in misura grande (80 x 60 cm)

Nota: Consigliamo di utilizzare un aspirapolvere per aspirare l’aria velocemente da un sacchetto grande, Jumbo o X-Jumbo