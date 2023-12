Guardare le foto dei cani migliora la nostra salute: lo dice la scienza

La scienza ci fa sapere che guardare le foto dei cani migliora la nostra salute, ma che in che modo? Tutto quello che c’è da sapere.

Quante volte in un momento di pausa dal lavoro o di lontananza da casa prendiamo il cellulare e guardiamo le foto del nostro cane o del nostro gatto? È un comportamento che la scienza ha voluto indagare facendo delle straordinarie scoperte.

Infatti, guardare le foto dei cani migliora la nostra salute mentale e non solo. Alcuni studiosi si sono concentrati su questo aspetto e lo possono dire con certezza.

Vedremo, qui di seguito, tutti i dettagli dei recenti studi e di come sia possibile tutto questo. Non ci riferiremo soltanto ai cani, ma a tutti i cuccioli in generale.

Guardare le foto dei cani migliora la nostra salute: gli studi

Alcuni studiosi giapponesi hanno fatto dei test e degli esperimenti coinvolgendo studenti e le foto di cuccioli di cane, di gatto e di altri animali. I risultati sono stati davvero molto interessanti.

Cerchiamo di capire meglio da dove proviene questo studio, come si è svolto e a quali conclusioni ha portato in brevissimo tempo.

Gli scienziati della Hiroshima University si sono concentrati su un gruppo di persone e li ha sottoposti ad una serie di test e di giochi. Un certo numero di queste potevano vedere foto di cuccioli prima di affrontare la prova.

Gli altri, invece, potevano vedere foto di animali da adulti o di altre cose, come il cibo. Poi, tutti dovevano affrontare le prove, magari il gioco dell’Allegro chirurgo, dove serve molta concentrazione per non sbagliare. Allo stesso modo, hanno affrontato diversi indovinelli, oppure prove di riflessi.

Ebbene, chi aveva guardato foto di cani, gatti e altri cuccioli ha avuto il 10% di successo in più di tutti gli altri. Quindi, non è un male prendersi qualche minuto per guardare le foto di animali.

Le conclusioni

Gli studiosi hanno osservato attentamente il comportamento delle persone che avevano avuto modo di guardare delle foto e quelle che non lo avevano fatto. A quali conclusioni sono arrivati analizzando anche i risultati delle prove?

Secondo loro le immagini dei cuccioli inducono nella persona adulta una sensazione di benessere, oltre a livelli di concentrazione e attenzione maggiori.

Questo riguarda qualsiasi attività in cui la persona è impegnata. Quindi, potrebbe essere anche più concentrata su proprio lavoro.

Naturalmente, questi studi devono essere approfonditi e gli scienziati devono svolgere ulteriori test su più larga scala per avere informazioni più precise.

Ad ogni modo, già questi primi risultati sono molto curiosi e degni di attenzione. Se non lo facevamo prima, adesso sappiamo che prendersi un po’ di tempo per fare una pausa e guardare sul web o nella propria galleria le foto dei pelosetti quando sono piccoli può aiutarci molto. Vale la pena provare e godersi la vista di cani, gatti, ma anche di maialini e tutti i cuccioli del mondo animale.