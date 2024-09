Offerta Imperdibile: Motorola Moto G54 nel Volantino Esselunga!

Dopo una breve pausa estiva, Esselunga ritorna con il suo volantino dedicato alla tecnologia, offrendo ai clienti una selezione di prodotti a “prezzi corti”, in linea con la sua filosofia aziendale. Tra le offerte di questa settimana spicca il Motorola Moto G54, disponibile in promozione dal 12 al 25 settembre. Questo smartphone entry level, caratterizzato da una buona qualità generale, viene proposto con una generosa capacità di archiviazione di 256 GB.

Il Moto G54 si distingue per la sua connettività 5G, uno schermo Oled da 6,5 pollici e una doppia fotocamera composta da un sensore principale da 50 Megapixel e uno secondario da 2 Megapixel. Inoltre, il telefono è dotato di 12 GB di RAM e una potente batteria da 5.000 mAh, che garantisce un’autonomia elevata. Con un prezzo di 159 euro, questo dispositivo rappresenta un buon affare per chi cerca un telefono solido e performante.

Si avverte però che l’offerta è valida fino ad esaurimento scorte, quindi è consigliabile affrettarsi per garantirsi l’acquisto. Come sempre, si raccomanda di verificare la disponibilità del prodotto presso il negozio di fiducia prima di recarsi in loco, così da evitare spiacevoli sorprese. La promozione offre, dunque, un’opportunità interessante per i clienti Esselunga che cercano un nuovo smartphone a un prezzo competitivo.